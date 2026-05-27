"Se siente, se siente, Gustavo presidente": la respuesta de Costas sobre los rumores en Racing

Gustavo Costas Por el momento el futuro de Gustavo Costas está lejos de Racing.

Arde Racing: ¿el vínculo entre los dirigentes y los hinchas se rompió?

La interna en Racing está más vigente que nunca. Desde un sector indican que Diego Milito no está haciendo las cosas bien y que es responsable del mal semestre donde la Acadé llegó a cuartos de final del Torneo Apertura y que quedó precozmente eliminado de la Copa Sudamericana en la fecha 4 y ante su gente.

Embed Hinchas de #RACING forzaron el portón y tomaron las inmediaciones del Cilindro pic.twitter.com/ixv0D7gnrN — Racing Radio (@RacingRadioClub) May 24, 2026

Es ese grupo el que se reunió - ¡qué irónico! -, en la calle Diego Milito para expresarse en contra de la dirigencia mientras cantaban:

"Gustavo es Racing, Milito no".

"Con Racing no se jode".

"Llamá a elecciones la p... que te parió".

"La comisión se va a la p... que lo parió".

"Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad".

"Se siente, se siente, Gustavo presidente".

Paralelamente, hay otro sector (el oficialista) que expresa que todo se trató de una opereta política que busca desestabilizar a la cúpula actual para fomentar un llamado a elecciones anticipadas.

Embed El ENOJO de los HINCHAS de #Racing en las AFUERAS del Cilindro de Avellaneda con Diego MILITO luego de la SALIDA de Gustavo COSTAS. pic.twitter.com/kFmTyd6NlD — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 24, 2026

Gustavo Costas definió su futuro

El malestar de un sector de hinchas de Racing provocó un rumor que expresaba el interés de Costas por asumir en un puesto dirigencial dentro de la institución, pero el entrenador que ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 fue tajante.

Embed “Hubo alguien que NO CUMPLIÓ con su contrato moral, ético y electoral. No fuiste vos Gustavo; las explicaciones las tiene que dar otro” - Gustavo Costas cenó con dirigentes cercanos al club y hubo fuertes críticas a Diego Milito pic.twitter.com/t1a9gDrtQ8 — PaseClave (@paseclave__) May 26, 2026

En una cena donde se lo vio junto a figuras de la oposición cantaron contra Milito sirvió para agigantar los rumores sobre el interés del DT ganador de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 de asumir un puesto dirigencial dentro de la institución; ante esto, fue tajante: "Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que NO es mi intención actual dedicarme a la política del club".

Gustavo Costas Gustavo Costas cenó con representantes de la ex dirigencia.

"Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo", aclaró sobre su participación en la mencionada cena.

Publicación de Gustavo Costas

En cuanto a su futuro, sentenció: "Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico del fútbol profesional. Estos últimos meses recibí ofertas laborales, las cuales rechacé de inmediato porque estaba donde quería estar".

"De Racing desde la cuna hasta mi último aliento. Gracias al hincha por todo el cariño que me hace llegar", concluyó el mensaje de Gustavo Costas.