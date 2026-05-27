Usar la mano inhábil para cepillarse los dientes tiene beneficios a nivel cerebral, según la neurociencia

El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que puede ejercitarse de las maneras más sencillas posibles, y una de ellas es a través del cepillado de los dientes. Si bien al principio puede ser un hábito difícil de aplicar, lento y desastroso, después se convierte en una tarea muy beneficiosa porque con un simple cambio de costumbre y con salir de tu zona de confort mejora destrezas y crea nuevas conexiones neuronales. ¿Cómo?

hombre, cepillarse los dientes Cepillarse con la mano no dominante mejora la coordinación y estimula el cerebro. Fuente Canva