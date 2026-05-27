Gran parte de las actividades que hacemos diariamente cada día, semana y mes las hacemos por inercia, de forma automática, tal como cepillarnos los dientes. Al hacerlo lo hacemos con la mano con la que escribimos, sin embargo, para la neurociencia los beneficios de hacerlo con la mano contraria puede cambiar inmejorablemente tu estimulación cerebral.
Usar la mano inhábil para cepillarse los dientes tiene beneficios a nivel cerebral, según la neurociencia
Utilizar la mano no dominante para hacer tareas cotidianas como lavarse los dientes activa el cerebro, entre otros beneficios
El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que puede ejercitarse de las maneras más sencillas posibles, y una de ellas es a través del cepillado de los dientes. Si bien al principio puede ser un hábito difícil de aplicar, lento y desastroso, después se convierte en una tarea muy beneficiosa porque con un simple cambio de costumbre y con salir de tu zona de confort mejora destrezas y crea nuevas conexiones neuronales. ¿Cómo?
Neurociencia: usar la mano inhábil para cepillarse los dientes tiene beneficios a nivel cerebral
Al menos el 90% de las personas a nivel mundial son diestras y usan la mano derecha para lavarse los dientes. Pero ahora, gracias a la neurociencia se sabe que usar la mano contraria tiene miles de beneficios, entre ellos:
- Activa el hemisferio derecho del cerebro y lo estimula porque esa parte controla neurológicamente a la mano izquierda y viceversa.
- Mejora la concentración y mantiene la memoria.
- Se crean mayores conexiones como beneficio cognitivo, por ejemplo beneficia la inteligencia y el procesamiento de ideas.
- Genera un aumento en la plasticidad cerebral y entrenamiento del área que no utilizas.
- Aumenta tu motricidad bilateral.
- Te vuelve una persona más ágil en todos los aspectos
- Te concientiza sobre habilidades y capacidades de tu cuerpo que no tenías tan presentes.
- Mejora el equilibrio y coordinación.
- Aumenta tu creatividad y organización.
- Entrena áreas que no son creativas o intelectuales y sistemáticas
- Se pierden menos habilidades que aquellas que solo utilizan su lado dominante del cerebro.
- Hace que el cepillado de dientes sea más consciente en cada movimiento.