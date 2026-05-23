Mezclar arena para gatos con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo

Por qué se recomienda la mezcla de arena para gatos y bicarbonato de sodio

La razón por la cual miles de hogares adoptan esta práctica radica en las propiedades químicas inherentes de sus componentes. Al incorporar este compuesto a la arena habitual de tu mascota, se desencadenan una serie de beneficios que van más allá de la neutralización del olor.

Al ralentizar la descomposición bacteriana que genera los aromas desagradables, la vida útil de la arena se extiende de manera notable, traduciéndose, por supuesto, en un gran ahorro mensual.

Los gatos poseen un sentido del olfato significativamente más agudo que el humano. Una bandeja con excesivos aromas florales o cítricos puede provocar rechazo, llevándolo a orinar rincones importantes de tu casa. Con el bicarbonato, esto no pasará.

bicarbonato El bicarbonato de sodio es un gran neutralizador de malos olores.

En las cantidades recomendadas, es una alternativa sumamente segura que no irrita las almohadillas de sus patas ni afecta a su sistema respiratorio.

A diferencia de los desodorantes comerciales que solo enmascaran el hedor con perfumes pesados, el bicarbonato actúa regulando el pH, eliminando el olor a orina de la caja desde la raíz.

Cómo realizar la mezcla correctamente

Para aprovechar al máximo todos los beneficios de este truco sin generar molestias a tu mascota, es vital no excederse con las proporciones. Sigue estas pautas para lograr una integración óptima: