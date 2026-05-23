Mezclar arena para gatos con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo

Mantener el hogar fresco y libre de olores desagradables es uno de los mayores desafíos para vivir tranquilo en casa, y esto se incrementa mucho más cuando tienes mascotas. En el caso de los gatos, el aroma a orina es uno de los más persistentes pese a tener la caja de arena.
En este sentido, y en lugar de darle lugar a los clásicos productos comerciales, hay una mezcla de dos ingredientes que destaca: la del bicarbonato de sodio con la propia arena para gatos.
Por qué se recomienda la mezcla de arena para gatos y bicarbonato de sodio
La razón por la cual miles de hogares adoptan esta práctica radica en las propiedades químicas inherentes de sus componentes. Al incorporar este compuesto a la arena habitual de tu mascota, se desencadenan una serie de beneficios que van más allá de la neutralización del olor.
Al ralentizar la descomposición bacteriana que genera los aromas desagradables, la vida útil de la arena se extiende de manera notable, traduciéndose, por supuesto, en un gran ahorro mensual.
Los gatos poseen un sentido del olfato significativamente más agudo que el humano. Una bandeja con excesivos aromas florales o cítricos puede provocar rechazo, llevándolo a orinar rincones importantes de tu casa. Con el bicarbonato, esto no pasará.
En las cantidades recomendadas, es una alternativa sumamente segura que no irrita las almohadillas de sus patas ni afecta a su sistema respiratorio.
A diferencia de los desodorantes comerciales que solo enmascaran el hedor con perfumes pesados, el bicarbonato actúa regulando el pH, eliminando el olor a orina de la caja desde la raíz.
Cómo realizar la mezcla correctamente
Para aprovechar al máximo todos los beneficios de este truco sin generar molestias a tu mascota, es vital no excederse con las proporciones. Sigue estas pautas para lograr una integración óptima:
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Limpieza previa: vacía por completo la caja de tu felino y lávala con agua y jabón neutro. Asegúrate de secarla minuciosamente antes de continuar.
La base del éxito: espolvorea una capa fina y uniforme de bicarbonato de sodio directamente sobre el fondo limpio de la bandeja. Esto creará una barrera protectora que absorberá la humedad que logre filtrarse hasta la base plástica.
Añadir el sustrato: vierte la cantidad habitual de arena sobre la base (se recomiendan entre 5 y 7 centímetros de espesor para permitir el comportamiento natural de excavación).
Unificación: opcionalmente, puedes espolvorear apenas una cucharada extra en la superficie y revolver suavemente con la pala para homogeneizar la mezcla.