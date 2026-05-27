Qué es la xerojardinería y por qué todos hablan de ella

¿En qué se basa la xerojardinería?

Esta técnica de diseño en jardines está enfocada en el ahorro de agua y el bajo mantenimiento. El término proviene del griego xeros (seco) y combina la belleza del paisajismo con la sostenibilidad, utilizando plantas adaptadas al clima y a la disponibilidad de agua, tratando de elegir especies autóctonas.

Además, se trata de elegir sistemas de riego eficientes (como el riego por goteo, microaspersión o riegos profundos) y técnicas que ayudan a conservar la humedad del terreno (como las cubiertas de materiales orgánicos). También, se puede optar por las rocas, arena o gravas decorativas para crear contrastes en el jardín.

cesped Los jardines llenos de césped no son compatibles con la xerojardinería. Imagen: Magnific.

Tener un patio lleno de césped no es acorde a este tipo de jardinería. Tiene un coste elevado, necesita múltiples cuidados, y requiere una considerable cantidad de agua, así que no es sostenibile en zonas de sequía.

Plantas indicadas en xerojardinería

Las plantas recomendadas para xerojardinería comparten cualidades físicas, más allá de su capacidad de sobrevivir sin necesidad de mucho riego.

Se caracterizan por contar con tejidos carnosos que almacenan agua.

Suelen tener hojas pequeñas para reducir la evaporación.

Es común que tengan raíces profundas.

Se adaptan de forma natural a climas secos con pocas precipitaciones.

gramineas Las gramíneas son una familia de plantas herbáceas, o muy raramente leñosas. Imagen: Magnific.

Las plantas aromáticas como lavanda o romero suelen recomendarse para este tipo de jardines, también los arbustos resistentes, las suculentas o crasas como el agave y el aloe vera. Las trepadoras resistentes al sol, como la buganvilla, jazmín de estrella, bignonia, o parra virgen. Además, las gramíneas son fundamentales ya que aportan textura y requieren pocos cuidados.