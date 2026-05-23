Ni petunias, ni margaritas: la planta resistente y aromática que es furor entre los amantes de la jardinería

El alhelí (Erysimum cheiri) es una planta perfecta para el jardín de exterior que necesita pocos cuidados, pero que destaca sobre otras por la sencillez e increíble belleza de sus flores que ofrecen un agradable y excepcional aroma. El alhelí es una planta herbácea perenne, es decir que sus hojas se mantienen verdes todo el año.

flores alheli Las flores de alhelí son muy empleadas en ramos florales. Imagen: Pexels.

Es nativa de las zonas del Mediterráneo, Sudáfrica y Asia Central, pero su cultivo se ha expandido a todo el mundo. Cuenta con más de 50 variedades, aunque todas ofrecen la misma belleza y un particular perfume. Sus flores crecen agrupadas en espigas verticales y pueden aparecer en tonos blancos, amarillos, rosas, violetas, lilas, rojos e incluso anaranjados. Son muy empleadas en arreglos florales y ramos.

¿Cuándo florece el alhelí?

La floración depende de la especies. Las bienales florecen durante la primavera y las perennes en verano. Las variedades más conocidas y populares son la Matthiola incana y la Erysimum chieri, que tienes que cultivar en otoño para disfrutar de la belleza de sus flores en primavera. Sin embargo, siempre puedes hacerte de ejemplares que vienen de viveros si quieres disfrutar de su esplendor durante el otoño.

Cuidados básicos de la planta

Los expertos de Picture This revelan que esta planta tiene requisitos mínimos de mantenimiento, así que la puede cultivar cualquiera. El alhelí prospera en ambientes con alta humedad y lluvias regulares. Prefiere niveles moderados de humedad y tiene una tolerancia moderada a la sequía. Lo ideal es regar una o dos veces a la semana.

flores de alheli Los puntos de cuidado especiales incluyen garantizar abundante luz solar y ser consciente de las necesidades de agua. Imagen: Pexels.

El alhelí prospera en pleno sol, ya que beneficia su crecimiento y floración. Aunque tolera un jardín con semisombra, la luz reducida puede obstaculizar su crecimiento y disminuir la cantidad de flores.

Esta planta no tiene requisitos estrictos en lo que respecta al suelo. En general, crece mejor en suelos ricos en nutrientes y sueltos libres de agua estancada. Por último, es importante aplicar un abono equilibrado entre dos y tres veces durante la temporada de crecimiento (primavera).