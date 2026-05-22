Los jardineros no dan crédito: estas son las plantas que se reproducen solas temporada tras temporada

Adiós tareas de jardinería: 3 plantas con flores que se reproducen solas

Portulaca

Entre las variedades más destacadas por su capacidad de reproducción se encuentra la Portulaca. Esta especie es una alternativa ideal para entornos caracterizados por altas temperaturas y escasez hídrica, escenarios donde otras plantas no logran prosperar.

Sus semillas se diseminan con notable ligereza, colonizando terrenos áridos de manera orgánica. Además de su adaptabilidad a suelos de baja calidad, posee la particularidad de abrir sus capullos con la luz solar directa, lo que le dará al jardín un dinamismo visual único que se transforma a lo largo de la jornada.

portulaca Portulaca.

Cosmos

Otra planta que es imprescindible en el jardín recibe el nombre de Cosmos. Una vez que se establece en el parque, este ejemplar asegura su continuidad generacional liberando semillas que brotarán al año siguiente de forma independiente.

Su capacidad para tolerar temporadas de sequía y sustratos poco fértiles lo convierte en una opción sumamente confiable, garantizando volumen y color estacional sin demandar cuidados de jardinería complejos.

cosmos Cosmos.

Verbena

Finalmente, la Verbena representa la combinación perfecta entre fortaleza y valor ornamental. Ideal para sectores con alta exposición solar, esta planta se reproduce con rapidez tanto a través de sus semillas como por su crecimiento expansivo superficial, logrando cubrir extensiones amplias de terreno en poco tiempo.

verbena (2) Verbena.

Su baja demanda de riego la posiciona como una aliada estratégica para afrontar veranos intensos. Además, este ejemplar garantizará un espectáculo visual, especialmente en primavera.