Los 5 usos más comunes del azadón, una herramienta versátil para tu jardín

Antes de sembrar, es necesario acondicionar el espacio. Con el azadón puedes cavar los surcos o pozos necesarios para introducir nuevas especies en el jardín, asegurando la profundidad adecuada para las raíces.

3. Airear y remover el suelo

La tierra tiende a compactarse con el tiempo debido al riego y al pisoteo. Utilizar el azadón para remover las capas superficiales permite que el oxígeno y el agua filtren correctamente hasta la base de las plantas.

4. Mezclar abono y sustratos en el jardín

Embed - Como usar el azadom

Para enriquecer el suelo, el azadón facilita la integración de compost, materia orgánica o fertilizantes con la tierra nativa. Esta mezcla homogénea garantiza que tu jardín reciba los nutrientes de manera uniforme.

5. Formar canales de riego y nivelar la tierra

Esta herramienta es ideal para arrastrar volúmenes de tierra, lo que permite crear pequeños canales para guiar el agua de riego o nivelar superficies irregulares antes de colocar césped o armar un cantero.

El azadón se consolida como una herramienta multifuncional indispensable. Conocer sus aplicaciones permite optimizar el tiempo de trabajo y garantizar un desarrollo óptimo para todas las plantas de tu jardín.