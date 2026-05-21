Temporada de cochinilla algodonosa en las plantas y cómo combatirla con vinagre

Pero, ¿por qué las plantas son más sensibles a los ataques de ciertas plagas durante los meses de más frío?

Las plagas de insectos, microorganismos y animales pequeños suelen atacar más a las plantas en los meses de frío porque las bajas temperaturas, la falta de luz y las heladas reducen las defensas naturales de las especies, haciéndolas más vulnerables.

Además, muchas plagas del jardín se resguardan durante los meses de calor en las viviendas y atacan durante los meses de más frío. Por eso en invierno se aconseja cuidar las plantas con mantas para heladas y fertilizarlas previamente para que estén fuertes.

Qué es la cochinilla algodonosa, por qué aparece en las plantas y cómo detectarla

La cochinilla algodonosa es una plaga común de jardín que ataca a las plantas que están debilitadas o han sufrido traumas recientes.

Esta plaga es un insecto de forma ovalada y aspecto esponjoso, muy parecido al algodón. Es una plaga polífaga que se alimenta al succionar la savia de las plantas a las que parasitan.

Esta plaga es muy fácil de identificar en tus plantas, ya que se ve a simple vista y destaca por su color blanco y textura esponjosa. Suele estar en tallos y hojas y puede medir hasta medio centímetro.

cochinilla algodonosa Esta plaga absorbe la savia de las plantas.

Una planta que está sufriendo daño por la cochinilla algodonosa se va a empezar a deteriorar.

Estas plantas parasitadas no florecen, sus hojas se ponen amarillas y los tallos se debilitan. En verano también ataca, pero si no se trata, puede sobrevivir y afectar a las plantas en invierno.

Vinagre para combatir la cochinilla algodonosa

Si tus plantas ya fueron atacadas por la plaga, pero aún estás a tiempo de rescatarlas, puedes recurrir a un truco con vinagre.

El ácido del vinagre logra matar y eliminar a ciertos microorganismos, principalmente a hongos y bacterias.

plantas y vinagre El vinagre se usa para muchos trucos en el jardín.

Para combatir la plaga de cochinilla en tus plantas, solo hay que rociar una mezcla de agua y vinagre blanco o de vino sobre los insectos.

El vinagre es un ácido que logra disolver la capa protectora de la cochinilla, dejándola vulnerable. Repite este proceso semanalmente para mejores resultados.