Cómo alejar a los alacranes de nuestra casa sin químicos ni productos tóxicos

Los alacranes son arácnidos que causan temor en cualquier persona. Muchos creen que su picadura puede ser venenosa y mortal, algo que es cierto pero que, generalmente en nuestro país, no abundan esas especies. Más allá de esto, si querés evitar su presencia en casa, podés acudir a trucos caseros, como el uso de plantas aromáticas específicas.
Pocos lo saben: estas son las plantas que mantienen lejos a los alacranes
En nuestro país conviven principalmente dos tipos de alacranes: el Tityus trivittatus y el Bothriurus. El primero es peligroso y se destaca por ser de color marrón claro o amarillento, tiene tres rayas oscuras en el lomo, pinzas largas y delgadas, y su aguijón tiene una especie de doble punta. Mientras que el segundo no es peligroso y se caracteriza por habitar normalmente las zonas rurales. Es de color oscuro o negro, tiene pinzas cortas y robustas, un solo aguijón, y su picadura equivale a la de una abeja o avispa.
Más allá de la peligrosidad o no de estos arácnidos, es cierto que todos queremos mantenerlos lejos de casa. Una forma eficiente de hacerlo, sin acudir a químicos o productos tóxicos, es mediante la colocación estratégica de plantas aromáticas. En otro orden de las palabras, colocando macetas en los ingresos a la vivienda o cultivándolas en el jardín podremos garantizar que los alacranes no nos visitarán.
Entre los ejemplares que ayudarán a lograr este cometido se destaca la lavanda, la menta y la ruda:
- La lavanda destaca por poseer linalool y acetato de linalilo, sustancias que bloquean los receptores de los alacranes. Ubicarla en accesos o ventanas disminuye notablemente el riesgo de ingresos. Su cuidado es simple, requiriendo únicamente sol directo y suelos con buen drenaje.
- Por su parte, la menta genera altas dosis de mentol y mentona, creando un entorno adverso para estos arácnidos. Debe cultivarse en macetas con humedad regular debido a su naturaleza invasiva.
- Finalmente, la ruda ahuyenta a los alacranes mediante la liberación de aceites esenciales y furanocumarinas. Aunque es sumamente resistente en entornos áridos, se debe manipular con guantes para prevenir irritaciones en la piel causadas por su savia.
De esta forma, lograremos mantener a los alacranes lejos de casa sin necesidad de gastar dinero en químicos ni productos tóxicos, gracias a los compuestos naturales de las plantas aromáticas.