Inicio Sociedad Alacranes
Hogar

Cómo alejar a los alacranes de nuestra casa sin químicos ni productos tóxicos

Ante el temor de tener alacranes en casa, podés poner en práctica el uso de macetas con plantas en puntos estratégicos de la vivienda

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conocé los métodos para alejar alacranes del hogar.

Conocé los métodos para alejar alacranes del hogar.

Los alacranes son arácnidos que causan temor en cualquier persona. Muchos creen que su picadura puede ser venenosa y mortal, algo que es cierto pero que, generalmente en nuestro país, no abundan esas especies. Más allá de esto, si querés evitar su presencia en casa, podés acudir a trucos caseros, como el uso de plantas aromáticas específicas.

Pocos lo saben: estas son las plantas que mantienen lejos a los alacranes

En nuestro país conviven principalmente dos tipos de alacranes: el Tityus trivittatus y el Bothriurus. El primero es peligroso y se destaca por ser de color marrón claro o amarillento, tiene tres rayas oscuras en el lomo, pinzas largas y delgadas, y su aguijón tiene una especie de doble punta. Mientras que el segundo no es peligroso y se caracteriza por habitar normalmente las zonas rurales. Es de color oscuro o negro, tiene pinzas cortas y robustas, un solo aguijón, y su picadura equivale a la de una abeja o avispa.

alacran

Más allá de la peligrosidad o no de estos arácnidos, es cierto que todos queremos mantenerlos lejos de casa. Una forma eficiente de hacerlo, sin acudir a químicos o productos tóxicos, es mediante la colocación estratégica de plantas aromáticas. En otro orden de las palabras, colocando macetas en los ingresos a la vivienda o cultivándolas en el jardín podremos garantizar que los alacranes no nos visitarán.

Entre los ejemplares que ayudarán a lograr este cometido se destaca la lavanda, la menta y la ruda:

  • La lavanda destaca por poseer linalool y acetato de linalilo, sustancias que bloquean los receptores de los alacranes. Ubicarla en accesos o ventanas disminuye notablemente el riesgo de ingresos. Su cuidado es simple, requiriendo únicamente sol directo y suelos con buen drenaje.
  • Por su parte, la menta genera altas dosis de mentol y mentona, creando un entorno adverso para estos arácnidos. Debe cultivarse en macetas con humedad regular debido a su naturaleza invasiva.
  • Finalmente, la ruda ahuyenta a los alacranes mediante la liberación de aceites esenciales y furanocumarinas. Aunque es sumamente resistente en entornos áridos, se debe manipular con guantes para prevenir irritaciones en la piel causadas por su savia.
alacranes

De esta forma, lograremos mantener a los alacranes lejos de casa sin necesidad de gastar dinero en químicos ni productos tóxicos, gracias a los compuestos naturales de las plantas aromáticas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar