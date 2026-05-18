Cómo alejar a los alacranes de nuestra casa sin químicos ni productos tóxicos

Más allá de la peligrosidad o no de estos arácnidos, es cierto que todos queremos mantenerlos lejos de casa. Una forma eficiente de hacerlo, sin acudir a químicos o productos tóxicos, es mediante la colocación estratégica de plantas aromáticas. En otro orden de las palabras, colocando macetas en los ingresos a la vivienda o cultivándolas en el jardín podremos garantizar que los alacranes no nos visitarán.

Entre los ejemplares que ayudarán a lograr este cometido se destaca la lavanda, la menta y la ruda:

La lavanda destaca por poseer linalool y acetato de linalilo, sustancias que bloquean los receptores de los alacranes . Ubicarla en accesos o ventanas disminuye notablemente el riesgo de ingresos. Su cuidado es simple, requiriendo únicamente sol directo y suelos con buen drenaje.

. Ubicarla en accesos o ventanas disminuye notablemente el riesgo de ingresos. Su cuidado es simple, requiriendo únicamente sol directo y suelos con buen drenaje. Por su parte, la menta genera altas dosis de mentol y mentona, creando un entorno adverso para estos arácnidos. Debe cultivarse en macetas con humedad regular debido a su naturaleza invasiva.

Finalmente, la ruda ahuyenta a los alacranes mediante la liberación de aceites esenciales y furanocumarinas. Aunque es sumamente resistente en entornos áridos, se debe manipular con guantes para prevenir irritaciones en la piel causadas por su savia.

alacranes

De esta forma, lograremos mantener a los alacranes lejos de casa sin necesidad de gastar dinero en químicos ni productos tóxicos, gracias a los compuestos naturales de las plantas aromáticas.