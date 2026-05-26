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Flores todo el año y una planta ultra resistente: transforma cualquier jardín sin mucho esfuerzo

Esta planta se mantiene viva durante generaciones, y literalmente florece aunque te olvides de regarla

Paula García
Por Paula García [email protected]
Esta planta es muy popular en balcones y jardines. Imagen: Pexels.

Esta planta es muy popular en balcones y jardines. Imagen: Pexels.

Cualquiera puede lograr un jardín lleno de verde si elige las especies correctas y que requieren pocos cuidados. De hecho, existen plantas que sobreviven durante generaciones y se consideran casi indestructibles. A continuación, exploramos una especie que es perfecta para tu hogar.

El malvón, cuyo nombre científico es pelargonium hortorum, forma parte del género pelargonium al igual que el malvon pensamiento y el geranio. Esta planta herbácea perenne suele utilizarse en macetas o directo en el sustrato.

Son originarios del sur de África, pero en la actualidad se cultivan en todo el mundo. Por su rusticidad y lo fácil que es reproducirlos se han convertido en las protagonistas del jardín. Además, sus flores ornamentales son muy populares en balcones porque son vistosas, sus raíces no se extienden mucho y precisan poca tierra.

planta malvon
El pelargonium hortorum es muy popular en los jardines. Imagen: composici&oacute;n Diario Uno.

El pelargonium hortorum es muy popular en los jardines. Imagen: composición Diario Uno.

Cuidados de la planta

Pueden crecer con muy pocos cuidados, o incluso toleran ciertos descuidos. Sin embargo, si reciben la atención adecuada pueden florecer prácticamente todo el año.

El malvón puede crecer distintos tipos de suelo pero prefiere aquellos sueltos, fértiles, y con buen drenaje. Los suelos con alto contenido de nitrógeno pueden formar abundantes hojas pero pocas flores. Se adaptan bien a suelos poco profundos ya que sus raíces se desarrollan cerca de la superficie y crecen hasta 15 cm de profundidad.

Esta planta necesita una ubicación con pleno sol, ya que a la sombra crecerá sin gracia, y florecerá muy poco. Si el lugar es muy caluroso, conviene que reciban sol en la mañana, ya que los rayos solares de la tarde pueden resecar las hojas.

flores de malvon
Si quieres mejorar el aspecto de la planta, quita las hojas secas y las flores marchitas. Imagen: Pexels.

Si quieres mejorar el aspecto de la planta, quita las hojas secas y las flores marchitas. Imagen: Pexels.

Lo ideal es aplicar un riego frecuente en verano, unas tres veces por semana, sobre todo si están a pleno sol y en macetas. Resiste la sequía, así que si te olvidas del riego unos días no pasa nada, no así con el exceso, que puede ser perjudicial.

En invierno hay que disminuir la frecuencia de riego a una vez por semana o menos. Si las hojas inferiores de la planta lucen amarillas y se secan, significa que falta riego. El detalle final del cuidado del malvón es quitar las hojas secas y las flores marchitas. No solo sirve para mejorar el aspecto, sino también para favorecer la floración.

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