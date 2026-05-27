El especial saludo de Alpine y de la Fórmula 1 para Franco Colapinto en el día de su cumpleaños número 23

Llegaron los 23 años de Franco Colapinto. El argentino celebra este miércoles un nuevo año de vida mientras atraviesa en su mejor momento en la Fórmula 1 tras obtener el mejor resultado en la máxima con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá.
Franco Colapinto cumple este miércoles 23 años y las cuentas de Alpine y la Fórmula 1 le enviaron un especial saludo
Llegaron los 23 años de Franco Colapinto. El argentino celebra este miércoles un nuevo año de vida mientras atraviesa en su mejor momento en la Fórmula 1 tras obtener el mejor resultado en la máxima con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá.
La escudería Alpine y la cuenta oficial de la Fórmula 1 le enviaron un afectuoso saludo a Franco Colapinto a través de las redes sociales luego de un fin de semana soñado.
La cuenta oficial de la Fórmula 1 le dedicó un posteo al argentino, enviándole los mejores deseos en el día en el que Franco Colapinto cumple 23 años. "Franco es el cumpleañero recién salido de su mejor Grand Prix. Mucho que celebrar, te deseamos un día maravilloso", escribieron desde la cuenta de la máxima.
La escudería Alpine no se quedó atrás y le dedicó dos publicaciones a Colapinto en su perfil. "Feliz cumpleaños Franco Colapinto. Nuestro 43 cumple hoy 23", escribieron junto a una foto de Franco.
Luego, le dedicaron una segunda publicación que consistió en un carrete de imágenes con las mejores de fotos de Franco Colapinto en pista y en el paddock, también junto a su compañero de escudería, Pierre Gasly. "Nuestras fotos favoritas de FC43 en su cumpleaños", escribieron.
En el Gran Premio de Canadá se vio la mejor versión de Franco Colapinto hasta el momento en la Fórmula 1. No solo logró un sólido puesto 6 en la carrera sino que también estuvo cerca de puntuar en la Sprint del fin de semana con la novena ubicación.
Franco además terminó mejor posicionado que su compañero Pierre Gasly, cuyo resultado fue el octavo lugar en la carrera de Montreal. En Miami, Colapinto culminó en el séptimo lugar, superando aquella mejor ubicación en Azerbaiyán en 2024, cuando terminó octavo y aún corría para Williams.
El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Mónaco, el fin de semana del 7 de junio en el mítico circuito callejero de Montecarlo.