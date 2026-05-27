El especial saludo de Alpine y de la Fórmula 1 para Franco Colapinto en el día de su cumpleaños número 23

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La escudería Alpine no se quedó atrás y le dedicó dos publicaciones a Colapinto en su perfil. "Feliz cumpleaños Franco Colapinto. Nuestro 43 cumple hoy 23", escribieron junto a una foto de Franco.

Luego, le dedicaron una segunda publicación que consistió en un carrete de imágenes con las mejores de fotos de Franco Colapinto en pista y en el paddock, también junto a su compañero de escudería, Pierre Gasly. "Nuestras fotos favoritas de FC43 en su cumpleaños", escribieron.

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El gran momento de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En el Gran Premio de Canadá se vio la mejor versión de Franco Colapinto hasta el momento en la Fórmula 1. No solo logró un sólido puesto 6 en la carrera sino que también estuvo cerca de puntuar en la Sprint del fin de semana con la novena ubicación.

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Franco además terminó mejor posicionado que su compañero Pierre Gasly, cuyo resultado fue el octavo lugar en la carrera de Montreal. En Miami, Colapinto culminó en el séptimo lugar, superando aquella mejor ubicación en Azerbaiyán en 2024, cuando terminó octavo y aún corría para Williams.

El próximo desafío del argentino será el Gran Premio de Mónaco, el fin de semana del 7 de junio en el mítico circuito callejero de Montecarlo.