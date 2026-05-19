Ancelotti le puso condiciones a Neymar para llevarlo al Mundial 2026: cómo fue la charla

Las condiciones que le puso Ancelotti a Neymar para convocarlo para el Mundial 2026

Ancelotti y Cateano le explicaron a Ney que no sería el capitán del equipo y que además tampoco arrancaría como titular fijo en el esquema del técnico. También se le comunicó al crack las normas de convivencia que implantó el italiano y se discutió sobre reducir la exposición en redes sociales.

Se supo que Neymar tomó bien el mensaje y mostró predisposición para sumar al grupo de la Verdeamarela en el Mundial. Por eso Ancelotti lo llamó a la Copa del Mundo.

Neymar.png Neymar está feliz porque irá a la Copa del Mundo.

"Hicimos la evaluación de Neymar de todo el año, en este último año jugó con continuidad y tiene la condición física. Es un jugador importante para esta Copa del Mundo. Tiene el mismo papel y obligación que los otros 25, de jugar o estar en el banco. Es un jugador de experiencia ; en algunas posiciones, como la de arquero, priorizamos la experiencia como fue el caso de Weverton de Gremio", dijo el italiano.

Por último, dijo: "Lo que estuvo en evaluación todo el año fue la parte física, con Neymar era tema físico. En los últimos juegos tuvo continuidad y tendrá la posibilidad de mejorar su estado de cara al primer juego de la Copa. Su experiencia para este tipo de competición, el cariño que tiene el grupo puede crear un mejor ambiente de grupo y ayudar al equipo a sacar lo mejor. Quiero ser claro, limpio y honesto. Jugará, si merece jugar".