Carlo Ancelotti incluyó a Neymar en la lista de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti ya eligió. La selección de Brasil anunció este lunes su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará poner fin a una sequía de 24 años y conquistar su sexta estrella.
El técnico italiano, en su primera experiencia mundialista como entrenador, apostó por una mezcla de experiencia, jerarquía y juventud explosiva, incluyendo a Neymar quien disputará su cuarta Copa del Mundo.
La nómina, presentada en un evento especial que incluyó 2 horas de transmisión con 3 millones de espectadores, 3 conciertos y hasta una obra de teatro, combina referentes indiscutibles con varios talentos que han brillado en Europa y en el Brasileirao.
Entre las grandes ausencias se encuentra el delantero del Chelsea de Inglaterra, Joao Pedro, que anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. El futbolista de 24 años fue una constante en la selección de Brasil desde su primera citación en 2023.
Brasil siempre es candidato
Brasil llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas a pesar de una irregular Eliminatoria (quinto puesto) y algunos resultados flojos en amistosos.
El talento individual sigue siendo de élite mundial, y Ancelotti ha demostrado en su carrera su capacidad para armar equipos ganadores.
El objetivo es claro: el hexa. El grupo de Brasil, que incluye a Marruecos, Escocia y Haití, parece accesible, pero la Canarinha sabe que en un Mundial de 48 equipos no hay margen para errores.
Los 26 convocados por Ancelotti para representar a Brasil en el Mundial 2026
Arqueros (3)
Alisson (Liverpool / ING)
Ederson (Fenerbahçe / TUR)
Weverton (Gremio / BRA)
Defensores (9)
- Marquinhos (PSG / FRA)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal / ING)
- Bremer (Juventus / ITA)
- Léo Pereira (Flamengo / BRA)
- Danilo (Flamengo / BRA)
- Alex Sandro (Flamengo / BRA)
- Wesley (Roma / ITA)
- Douglas Santos (Zenit / RUS)
- Ibañez (Al Ahli / ARA)
Mediocampistas (5)
Casemiro (Manchester United / ING)
Bruno Guimaraes (Newcastle United / ING)
Lucas Paquetá (Flamengo / BRA)
Fabinho (Al Ittihad / ARA)
Danilo (Botafogo / BRA)
Delanteros (9)
Vinicius Júnior (Real Madrid / ESP)
Raphinha (Barcelona / ESP)
Neymar (Santos / BRA)
Gabriel Martinelli (Arsenal / ING)
Endrick (Lyon / FRA)
Matheus Cunha (Manchester United / ING)
Luiz Henrique (Zenit / RUS)
Igor Thiago (Brentford / ING)
Rayan (Bournemouth / ING)