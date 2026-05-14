El fuerte anuncio de Carlo Ancelotti y la selección de Brasil en la cuenta regresiva del Mundial 2026

El comunicado de la CBF destacó: "Desde que asumió el cargo, el técnico italiano se ha convertido en una pieza central en el fortalecimiento del fútbol brasileño, trabajando en conjunto con diversas áreas de la CBF y consolidando una relación marcada por la identificación, la excelencia y la estabilidad"

“Hace un año llegué a Brasil. Desde el primer minuto, entendí lo que el fútbol significa para este país. Estamos trabajando para llevar a la Selección Brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Estamos muy felices de anunciar que continuaremos juntos por 4 años más, hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF por la confianza. Gracias, Brasil, por la cálida recepción y por todo el cariño”, expresó Ancelotti.

Embed Brasil Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN — brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

Ancelotti en su primer año como DT de Brasil

Partidos dirigidos: 10

Victorias: 5

Empates: 2

Derrotas: 3

Goles a favor: 18

Goles en contra: 8

Carlo Ancelotti (2).jpg Ancelotti sólo ganó la mitad de los partidos como DT de Brasil.

Fuerte respaldo a Carlo Ancelotti como DT de la selección de Brasil

El presidente de la CBF, Samir Xaud, celebró la renovación y destacó la alineación de esta decisión con el proyecto deportivo de la entidad: “Hoy es un día histórico. La renovación de Carlo Ancelotti representa un paso firme en nuestro compromiso de ofrecer a la selección pentacampeona del mundo una estructura cada vez más fuerte, moderna y competitiva”.

Por su parte, el vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias, resaltó la calidad humana del técnico: “Su currículum habla por sí solo, pero además es un ser humano fantástico. Su permanencia traduce la confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio y visión de futuro”.