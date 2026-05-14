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Rumbo al Mundial 2026

El fuerte anuncio de Carlo Ancelotti y la selección de Brasil en la cuenta regresiva del Mundial 2026

La Confederación Brasileña y el técnico de la selección de Brasil Carlo Ancelotti hicieron un anuncio oficial en plena cuenta regresiva del inicio del Mundial 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Carletto prepara el Mundial 2026.

Carletto prepara el Mundial 2026.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el técnico de la selección de Brasil Carlo Ancelotti sorprendieron a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 al anunciar la renovación de su contrato por 4 años más, extendiendo su vínculo hasta el Mundial 2030.

La permanencia de Ancelotti, de 66 años, al mando de la selección más ganadora de la historia de los mundiales refleja el respaldo de la CBF al trabajo desarrollado por el entrenador, sino también la confianza que entre el plantel y la afición brasileña desde su llegada a finales de mayo de 2025.

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Carlo Ancelotti dirigirá a la selección de Brasil hasta los 70 años.

Carlo Ancelotti dirigirá a la selección de Brasil hasta los 70 años.

El comunicado de la CBF destacó: "Desde que asumió el cargo, el técnico italiano se ha convertido en una pieza central en el fortalecimiento del fútbol brasileño, trabajando en conjunto con diversas áreas de la CBF y consolidando una relación marcada por la identificación, la excelencia y la estabilidad"

“Hace un año llegué a Brasil. Desde el primer minuto, entendí lo que el fútbol significa para este país. Estamos trabajando para llevar a la Selección Brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Estamos muy felices de anunciar que continuaremos juntos por 4 años más, hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF por la confianza. Gracias, Brasil, por la cálida recepción y por todo el cariño”, expresó Ancelotti.

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Ancelotti en su primer año como DT de Brasil

  • Partidos dirigidos: 10
  • Victorias: 5
  • Empates: 2
  • Derrotas: 3
  • Goles a favor: 18
  • Goles en contra: 8
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Ancelotti sólo ganó la mitad de los partidos como DT de Brasil.

Ancelotti sólo ganó la mitad de los partidos como DT de Brasil.

Fuerte respaldo a Carlo Ancelotti como DT de la selección de Brasil

El presidente de la CBF, Samir Xaud, celebró la renovación y destacó la alineación de esta decisión con el proyecto deportivo de la entidad: “Hoy es un día histórico. La renovación de Carlo Ancelotti representa un paso firme en nuestro compromiso de ofrecer a la selección pentacampeona del mundo una estructura cada vez más fuerte, moderna y competitiva”.

Por su parte, el vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias, resaltó la calidad humana del técnico: “Su currículum habla por sí solo, pero además es un ser humano fantástico. Su permanencia traduce la confianza en un proyecto sólido, construido con equilibrio y visión de futuro”.

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