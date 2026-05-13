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Fue verdugo de la Selección argentina en Brasil 2014 y podría volver del retiro para disputar el Mundial 2026

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Alemania evalúa incluir en su nómina a uno de los campeones en Brasil 2014

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alemania consiguió su último título mundial en Brasil 2014.

Alemania consiguió su último título mundial en Brasil 2014.

La noticia sacude al fútbol europeo: Manuel Neuer, quien anunció su retiro de la Selección de Alemania en agosto de 2024, integra la prelista de 55 futbolistas que la Federación de su país presentó ante la FIFA para el Mundial 2026. El arquero del Bayern Múnich asoma como la gran sorpresa de Julian Nagelsmann para reforzar un arco debilitado por las lesiones.

La decisión final se dará a conocer el próximo 21 de mayo, cuando se publique la nómina definitiva de 26 jugadores. Aunque el entrenador ha respaldado públicamente a Oliver Baumann tras la baja de Marc-André ter Stegen, el entorno del seleccionado confirma que existe un debate interno sobre la necesidad de contar con la experiencia del capitán campeón del mundo en Brasil 2014.

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Manuel Neuer podr&iacute;a volver a la Selecci&oacute;n de Alemania.

Manuel Neuer podría volver a la Selección de Alemania.

El dilema en Alemania: ¿vuelve Manuel Neuer?

La posible convocatoria de Neuer responde a una emergencia deportiva y a la presión de figuras históricas. Tras la grave lesión de Ter Stegen, la titularidad recayó en Baumann, pero referentes como Lothar Matthäus y Felix Magath sostienen que su nivel actual en el Bayern Múnich lo coloca por encima de cualquier otra opción.

Por otro lado, detractores como Sami Khedira critican este posible regreso de Neuer, argumentando que socava la confianza del arquero actual y entorpece el recambio generacional que se viene dando en el Teutón.

A pesar de que el propio arquero había descartado un regreso meses atrás, su notable recuperación física y el rendimiento sostenido tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League lo mantienen como una opción de jerarquía inmediata.

La Federación Alemana de Fútbol maneja el tema con hermetismo, pero la inclusión en la lista preliminar es el primer paso legal para que el histórico arquero dispute en Estados Unidos, México y Canadá su quinta Copa del Mundo.

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Manuel Neuer fue campe&oacute;n del Mundial 2014.

Manuel Neuer fue campeón del Mundial 2014.

Los cuatro Mundiales de Manuel Neuer

De confirmarse su presencia en el Mundial 2026, Neuer entraría al selecto grupo de futbolistas con cinco citas mundialistas. Hasta el momento, en las que le tocó estar, siempre fue protagonista:

  • Sudáfrica 2010: su debut mundialista. Consiguió el tercer puesto.
  • Brasil 2014: el punto máximo de su carrera. Se consagró campeón del mundo y recibió el Guante de Oro al mejor arquero.
  • Rusia 2018: llegó tras una larga inactividad por lesión. Alemania quedó eliminada en primera ronda.
  • Qatar 2022: su cuarta Copa del Mundo. Alemania volvió a quedar fuera en primera ronda.

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