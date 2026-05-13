Fue verdugo de la Selección argentina en Brasil 2014 y podría volver del retiro para disputar el Mundial 2026

El dilema en Alemania: ¿vuelve Manuel Neuer?

La posible convocatoria de Neuer responde a una emergencia deportiva y a la presión de figuras históricas. Tras la grave lesión de Ter Stegen, la titularidad recayó en Baumann, pero referentes como Lothar Matthäus y Felix Magath sostienen que su nivel actual en el Bayern Múnich lo coloca por encima de cualquier otra opción.

Por otro lado, detractores como Sami Khedira critican este posible regreso de Neuer, argumentando que socava la confianza del arquero actual y entorpece el recambio generacional que se viene dando en el Teutón.

A pesar de que el propio arquero había descartado un regreso meses atrás, su notable recuperación física y el rendimiento sostenido tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League lo mantienen como una opción de jerarquía inmediata.

La Federación Alemana de Fútbol maneja el tema con hermetismo, pero la inclusión en la lista preliminar es el primer paso legal para que el histórico arquero dispute en Estados Unidos, México y Canadá su quinta Copa del Mundo.

manuel-neuer-lionel-messi.jpg Manuel Neuer fue campeón del Mundial 2014.

Los cuatro Mundiales de Manuel Neuer

De confirmarse su presencia en el Mundial 2026, Neuer entraría al selecto grupo de futbolistas con cinco citas mundialistas. Hasta el momento, en las que le tocó estar, siempre fue protagonista: