ento y logró reunir a algunas de las naciones más poderosas del planeta bajo un mismo objetivo: crear un “sol artificial” mediante fusión nuclear para generar energía limpia, segura y prácticamente ilimitada.

ITER reactor

Siete potencias mundiales se unen para la construcción de un reactor en el sur de Francia: una infraestructura de 22.000 millones de euros

El ITER es un gigantesco reactor experimental construido para intentar reproducir en la Tierra el mismo proceso que genera energía en el Sol. Se trata de la fusión nuclear, proceso que aclararemos más adelante en este artículo. La construcción de esta infraestructura reúne a siete grandes potencias mundiales: la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón y Corea del Sur.

Con sus 23. 000 toneladas de peso y casi 30 metros de altura, el ITER será algo digno de admirar. Este construcción ocupará el centro de un complejo de 180 hectáreas que también incluirá instalaciones y equipo auxiliar. Los reactores como el ITER reciben el nombre de tokamaks y utilizan una combinación de sistemas caloríficos, potentes imanes y otros dispositivos para crear reacciones de fusión en plasmas extremadamente calientes y liberar así energía.

ITER reactor (2)

¿Cuándo comezará y finalizará esta construcción?

El inicio de esta infraestructura se planea para el 2034 y con fecha de finalización en 2050. Los retrasos se produjeron por:

problemas en la fabricación de componentes clave,

fallas detectadas en algunas soldaduras y sistemas internos,

aumentos de costos,

demoras logísticas internacionales,

y la enorme complejidad del ensamblaje.

Antes de continuar con esta construcción, es preciso aclarar la diferencia entre la fisión y la fusión nuclear. La primera es la que actualmente se utiliza para generar energía en las centrales nucleares. Consiste en una reacción en la que un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se vuelve inestable y se divide en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía.

Por otro lado, la fusión nuclear es un proceso completamente distinto. En este caso, dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo más pesado y estable, generando enormes cantidades de energía. Este es el mismo mecanismo que alimenta al Sol y a las estrellas.

Una de las ventajas que tiene la fusión es su gran potencia específica, la gran capacidad que tiene de generar energía. El problema es que para que esta reacción sea eficiente hay que conseguir temperaturas de 100-200 millones de grados.