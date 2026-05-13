La camiseta de la Selección argentina en el Mundial lucirá un detalle exclusivo: qué representa

Un diseño diferencial: el parche dorado para la Selección argentina

La principal modificación anunciada por los organismos oficiales establece que el parche mundialista será diferente según el palmarés de cada seleccionado. Mientras que el parche estándar para la mayoría de las naciones tendrá un fondo blanco o negro (dependiendo del contraste con la camiseta), las selecciones que ya han levantado el trofeo más codiciado del mundo contarán con detalles en color dorado, ya sea en el fondo o en el logo principal de la insignia.

La Selección argentina forma parte del selecto grupo de solo siete naciones que lucirán este distintivo dorado en sus brazos. Los otros países autorizados para portar esta versión especial son:

Brasil: 5 títulos mundiales.

Alemania: 4.

Argentina : 3.

: 3. Francia: 2.

Uruguay: 2.

Inglaterra: 1.

España: 1.

Hay que tener en cuenta que son ocho las selecciones que se han consagrado como campeones del mundo, pero Italia no participará de la cita máxima ya que cayó en el Repechaje UEFA frente a Bosnia y Herzegovina.

Parche Mundial 2026 La Selección argentina y las campeonas del mundo tendrán el parche dorado a diferencia del resto de los equipos.

Este reconocimiento a los ganadores históricos busca dar un estatus particular a las potencias que han forjado la leyenda de los mundiales. La implementación del dorado no es un mero detalle estético, sino un sistema de identificación que resalta la trayectoria de las asociaciones miembro que han alcanzado la gloria máxima, diferenciándolas de las restantes 41 selecciones que pelearán por su primer título en esta edición de 48 participantes.

Parche Selección argentina La Selección argentina contará además con el parche de campeón del mundo.

El parche de "Campeón Reinante": un privilegio exclusivo de la Selección argentina

Más allá del distintivo dorado que comparte con las otras seis potencias, la Selección argentina contará con un parche adicional que ninguna otra nación podrá utilizar en el Mundial 2026.

Se trata de la insignia exclusiva de campeón reinante, el sello que acredita al equipo de Lionel Scaloni como el último vencedor de la Copa del Mundo tras la gesta de Qatar 2022. Este parche se sumará al diseño mundialista, otorgando un marco de prestigio único a la indumentaria albiceleste.

Con el cronograma de partidos ya definido - donde Argentina enfrentará a Argelia en Kansas City, y luego a Austria y Jordania en Dallas -, el foco se traslada ahora a la preparación física y táctica. Los parches dorados y la distinción de campeón vigente servirán como un recordatorio constante de la responsabilidad que carga la Selección argentina en este 2026, luciendo en sus mangas los símbolos que la colocan, una vez más, en la cima del fútbol mundial antes de que ruede la pelota.