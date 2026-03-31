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Por tercera vez consecutiva

"Siamo fuori della Copa": Italia cayó por penales y se quedó sin Mundial, todos los clasificados de Europa

Se definieron los clasificados del Repechaje UEFA para el Mundial donde hubo partidos para el infarto: Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca se quedaron afuera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Histórico: Bosnia y Herzegovina dejó sin Mundial a Italia por penales.

Histórico: Bosnia y Herzegovina dejó sin Mundial a Italia por penales.

El Repechaje UEFA presentó partidos para todos los gustos en un día de definiciones ya que se disputaron las finales de los mini torneos: hubo golazos, expulsados, encuentros apasionantes y grandes decepciones. Son cuatro las selecciones que sacaron su boleto al Mundial 2026 y se sumaron a los clasificados: Bosnia y Herzegovina, Suecia, Turquía y República Checa.

De esta manera, en consecuencia, son también cuatro los equipos que se quedaron sin participar en la cita máxima: Italia, Polonia, Kosovo y Dinamarca.

Bosnia vs Italia
Italia no jugará el próximo Mundial: Bosnia se quedó con la clasificación en penales.

Italia no jugará el próximo Mundial: Bosnia se quedó con la clasificación en penales.

Los partidos de los Repechajes UEFA

Llave A

Bosnia y Herzegovina e Italia se enfrentaron en el estadio Bilino Polje, ubicado en la ciudad de Zenica, en un partido vibrante. En el minuto 15 de la primera etapa Moise Kean convirtió para los italianos, pero la expulsión con roja directa al defensor Alessandro Bastoni a los 41 cambió rotundamente los planes del entrenador Gennaro Gattuso, quien decidió la salida de Mateo Retegui y el ingreso de Federico Gatti para reforzar la última línea.

No obstante, Haris Tabakovic (delantero de Bosnia) convirtió el empate a los 79 minutos, llevando la definición al tiempo extra, donde no se sacaron diferencias. Fue así que todo se tuvo que definir en los penales.

Desde los 12 pasos el equipo local se hizo fuerte y aunque el arquero de Bosnia y Herzegovina no logró atajar ningún penal, Pio Esposito y Bryan Cristante malograron sus disparos. Fue así que Bosnia se quedó con el boleto al Mundial tras imponerse 4 a 1 e integrará el Grupo B del junto a Canadá, Qatar y Suiza.

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Llave B

Suecia recibió a Polonia en el Strawberry Arena, donde logró una clasificación milagrosa cuando el partido estaba por irse al tiempo extra. Los suecos lo fueron ganando en dos oportunidades (goles de Anthony Elanga - a los 19 - y Gustaf Lagerbielke - a los 44), pero los polacos lograron empatar el encuentro gracias a los tantos de Nicola Zalewski (a los 33) y Karol Swiderski (a los 55).

Pero el partido nos tendría más sorpresas preparadas porque en el minuto 88 apareció Viktor Gyökeres tras una gran jugada colectiva que terminó con rebotes, un palo y la pelota al fondo de la red de manera agónica.

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Suecia es parte del Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Embed

Llave C

Kosovo fue local frente a Turquía en el estadio Fadil Vokrri, pero la localía no fue suficiente para quedarse con un triunfo y la clasificación. Es que el conjunto turco se impuso gracias al gol de Kerem Aktürkolu a los 53 minutos.

Turquía será parte del Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

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Llave D

En la última llave del Repechaje UEFA se enfrentaron República Checa y Dinamarca en el Generali Arena. Durante los 90 minutos empataron a 1 a 1 y en el tiempo extra ambos equipos convirtieron una vez más. Fue así que en los penales los checos se impusieron frente a su gente por 3 a 1.

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República Checa ingresará el Grupo A del Mundial y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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