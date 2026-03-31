"Siamo fuori della Copa": Italia cayó por penales y se quedó sin Mundial, todos los clasificados de Europa

No obstante, Haris Tabakovic (delantero de Bosnia) convirtió el empate a los 79 minutos, llevando la definición al tiempo extra, donde no se sacaron diferencias. Fue así que todo se tuvo que definir en los penales.

Desde los 12 pasos el equipo local se hizo fuerte y aunque el arquero de Bosnia y Herzegovina no logró atajar ningún penal, Pio Esposito y Bryan Cristante malograron sus disparos. Fue así que Bosnia se quedó con el boleto al Mundial tras imponerse 4 a 1 e integrará el Grupo B del junto a Canadá, Qatar y Suiza.

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Llave B

Suecia recibió a Polonia en el Strawberry Arena, donde logró una clasificación milagrosa cuando el partido estaba por irse al tiempo extra. Los suecos lo fueron ganando en dos oportunidades (goles de Anthony Elanga - a los 19 - y Gustaf Lagerbielke - a los 44), pero los polacos lograron empatar el encuentro gracias a los tantos de Nicola Zalewski (a los 33) y Karol Swiderski (a los 55).

Pero el partido nos tendría más sorpresas preparadas porque en el minuto 88 apareció Viktor Gyökeres tras una gran jugada colectiva que terminó con rebotes, un palo y la pelota al fondo de la red de manera agónica.

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Suecia es parte del Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Embed GOL AGÓNICO DE SUECIA A LOS 88 MINUTOS Y SE METE EN LA COPA DEL MUNDO.



INCREÍBLE JUGADA. pic.twitter.com/KyDZXahNYr — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 31, 2026

Llave C

Kosovo fue local frente a Turquía en el estadio Fadil Vokrri, pero la localía no fue suficiente para quedarse con un triunfo y la clasificación. Es que el conjunto turco se impuso gracias al gol de Kerem Aktürkolu a los 53 minutos.

Turquía será parte del Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

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Llave D

En la última llave del Repechaje UEFA se enfrentaron República Checa y Dinamarca en el Generali Arena. Durante los 90 minutos empataron a 1 a 1 y en el tiempo extra ambos equipos convirtieron una vez más. Fue así que en los penales los checos se impusieron frente a su gente por 3 a 1.

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República Checa ingresará el Grupo A del Mundial y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.