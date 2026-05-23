Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Apertura

Coudet tomó una drástica decisión en River antes de la final con Belgrano

El entrenador de River, Eduardo Coudet, tomó una llamativa decisión este sábado antes de la final del Torneo Apertura con Belgrano

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Coudet tomó una llamativa decisión en River antes de la final con Belgrano.

Coudet tomó una llamativa decisión en River antes de la final con Belgrano.

El técnico de River, Eduardo Coudet, sorprendió con su decisión. El DT millonario tuvo un llamativo gesto este sábado antes de la final del Torneo Apertura con Belgrano, que se jugará este domingo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, partido que será dirigido por Yael Falcón Pérez y contará con Leandro Rey Hilfer en el VAR.

River ultima detalles para el trascendental partido a horas de su viaje a Córdoba. El Millo se embarcará cerca de las 19.00 y el arribo a la capital cordobesa será alrededor de las 20.30.

coudet 2
Coudet espera la final de River ante Belgrano.

Coudet espera la final de River ante Belgrano.

Tras el entrenamiento vespertino de este sábado en el predio de Ezeiza, Coudet definirá el equipo para jugar con el conjunto cordobés. El DT tendría una duda, que sería la presencia de Aníbal Moreno (padece una lesión) o de Lucas Silva. Es más probable que juegue desde el inicio el juvenil, ya que el ex Palmeiras de Brasil no llegaría.

La llamativa decisión que tomó Eduardo Coudet en River

El Chacho tomó una sorprendente medida, ya que todos los jugadores del plantel viajarán a Córdoba, independientemente de si tienen chances de integrar el banco de suplentes o si están lesionados.

Por ello River no dará a conocer una lista tradicional de convocados. La delegación estará compuesta por la totalidad del plantel profesional, además del cuerpo técnico y los dirigentes, en una clara señal de unidad de cara a la definición del campeonato.

Santiago Beltrán - River
Santiago Beltr&aacute;n se destaca en el arco de River.

Santiago Beltrán se destaca en el arco de River.

La decisión de Coudet apunta a que todos los futbolistas se sientan parte de la final, incluso aquellos que no tendrán participación directa en el campo de juego.

La probable formación de River vs. Belgrano

River alinearía en la final ante Belgrano a estos once jugadores: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas