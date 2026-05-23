Coudet tomó una drástica decisión en River antes de la final con Belgrano

Tras el entrenamiento vespertino de este sábado en el predio de Ezeiza, Coudet definirá el equipo para jugar con el conjunto cordobés. El DT tendría una duda, que sería la presencia de Aníbal Moreno (padece una lesión) o de Lucas Silva. Es más probable que juegue desde el inicio el juvenil, ya que el ex Palmeiras de Brasil no llegaría.

La llamativa decisión que tomó Eduardo Coudet en River

El Chacho tomó una sorprendente medida, ya que todos los jugadores del plantel viajarán a Córdoba, independientemente de si tienen chances de integrar el banco de suplentes o si están lesionados.

Por ello River no dará a conocer una lista tradicional de convocados. La delegación estará compuesta por la totalidad del plantel profesional, además del cuerpo técnico y los dirigentes, en una clara señal de unidad de cara a la definición del campeonato.

Santiago Beltrán - River Santiago Beltrán se destaca en el arco de River.

La decisión de Coudet apunta a que todos los futbolistas se sientan parte de la final, incluso aquellos que no tendrán participación directa en el campo de juego.

La probable formación de River vs. Belgrano

River alinearía en la final ante Belgrano a estos once jugadores: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.