El tenista de 9 de Julio, Buenos Aires, Mariano Navone quedó a las puertas de festejar un merecido triunfo en el ATP 250 de Ginebra, que se juega sobre polvo de ladrillo. Cayó en un apretadísimo partido en la final frente al estadounidense Learner Tien.
Mariano Navone se quedó con las ganas de festejar en el ATP 250 de Ginebra
El tenista argentino Mariano Navone disputó una durísima final del ATP 250 de Ginebra contra el estadounidense Learner Tien y perdió en tres sets
Mariano Navone, 42° en el ranking ATP buscaba sumar de su segundo título profesional, pero perdió frente al californiano Tien (20°) con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 luego de dos horas y media de juego disputado en la cancha principal del Club de Tenis de Ginebra, en Parc des Eaux-Vives.
Buen arranque para Mariano Navone en la final de Ginebra
Navone tuvo un gran inicio de partido que le permitió quedarse con el primer parcial, tras conseguir dos quiebres. Pero el estadounidense Tien tuvo una gran reacción para quedarse con la segunda manga y así igualar la final.
En el set definitivo todo inició muy favorable para Tien, que quebró rápidamente y se llegó a poner 3-0. Sin embargo, Navone no se dio por vencido y pudo recuperar el break para luego ponerse cinco iguales y ponerle suspenso a la definición.
Lo mejor de Tien, de origen asiático, llegó en los dos últimos parciales, con un juego casi perfecto, primero manteniendo su saque sin ceder un puntos y luego consiguiendo el quiebre definitivo para así quedarse con la victoria y el segundo título de su carrera con solo 20 años, luego del conseguido en Metz el año pasado.
Pese a la derrota, Navone tuvo una muy buena semana en el torneo que se jugó en tierras suizas, donde incluso se dio el lujo de vencer a un jugador de primer nivel en polvo de ladrillo como lo es el noruego Casper Ruud.
El bonaerense jugó su cuarta final, luego de las del 2024 de Río de Janeiro y Bucarest (ante Báez y Fucsovics), y su primer éxito, la revancha de este año en Bucarest (Mérida).
Gracias a esta actuación en Ginebra, Navone escalará hasta el trigésimo octavo puesto del ranking ATP, y así llegará al próximo compromiso, en Roland Garros.