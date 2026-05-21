Roland Garros 2026: cuándo y contra quién debutan los argentinos en el cuadro principal

También habrá un choque de argentinos en la primera ronda, debido a que fueron emparejados para enfrentarse en el estreno Sebastián Báez y Román Burruchaga.

Por otra parte, Mariano Navone, que llega al segundo Grand Slam de la temporada en un gran momento, se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby, mientras que Francisco Comesaña tendrá como oponente al también estadounidense Ethan Quinn y Juan Manuel Cerúndolo al británico Jacob Fearnley.

A su vez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti se cruzarán con oponentes provenientes de la clasificación aún no asignados. Uno de ellos podría ser Facundo Díaz Acosta quien superó la qualy al vencer al danés August Holmgren (6-7, 6-4 y 6-2), por lo que solo resta por definirse su rival en la primera ronda del cuadro principal.

La primera ronda de Roland Garros se jugará entre el domingo 24 y el martes 26 de mayo con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Las argentinas en Roland Garros 2026

En lo que respecta a la rama femenina, Solana Sierra tendrá un interesante enfrentamiento con la británica Emma Raducanu, quien sorprendió al mundo del tenis con su título en el US Open 2021, aunque luego nunca pudo cosechar grandes resultados.

Tras la derrota de Julia Riera ante la rusa Alina Korneyeva (6-3 y 6-2) la otra argentina que podría ingresar al cuadro principal es Lourdes Carlé, que este viernes se enfrentará con la eslovaca Rebecca Sramková en la última ronda de la qualy.

Los rivales de los argentinos en la primera ronda de Roland Garros 2026