Roland Garros 2026: los tenistas argentinos que jugarán por un lugar en el cuadro principal

El que quedó eliminado entre los varones fue Federico Gómez tras caer por 7-6 y 6-2 contra Dalibor Svrcina de la República Checa.

Entre las mujeres Riera superó en 3 sets (2-6, 6-2 y 6-1) a la estadounidense Robin Montgomery y su último obstáculo para quedarse en París será la rusa Alina Kornéyeva quien eliminó a Jazmín Ortenzi por 6-4, 4-6 y 2-6.

Con las derrotas de Ortenzi y Luisina Giovannini, la última que puede alcanzar la tercera y última ronda de la qualy es Lourdes Carlé quien juega este miércoles con la rusa Maria Timofeeva.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Primera ronda

Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia) 3-6, 7-6 y 5-7

Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia) 7-6, 4-6 y 6-4

Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia) 6-7 y 3-6

Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal) 6-3, 6-7 y 6-3

Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá) 6-2, 3-6 y 6-7

Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania) 4-6 y 1-6

Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos) 6-4, 1-6 y 7-6

Lautaro Midón vs. Roberto Carballés Baena (España) 4-6 y 6-7

Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa) 6-4, 6-7 y 6-1

Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Álvarez (España) 6-0 y 6-2

Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza) 6-3, 4-6 y 6-3

Segunda ronda