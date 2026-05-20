Roland Garros 2026: los tenistas argentinos que jugarán por un lugar en el cuadro principal

Facundo Díaz Acosta y Julia Riera son los dos argentinos que jugarán por un lugar en el cuadro principal de Roland Garros tras haber superado la segunda ronda de la qualy.
Facundo Díaz Acosta y Julia Riera son los dos argentinos que jugarán por un lugar en el cuadro principal de Roland Garros tras haber superado la segunda ronda de la qualy.
Facundo Díaz Acosta y Julia Riera son los dos argentinos que jugarán por un lugar en el cuadro principal de Roland Garros tras haber superado la segunda ronda de la qualy.
Díaz Acosta batió al suizo Remy Bertola por 6-4 y 6-3 y su rival este jueves por un lugar en el cuadro principal masculino será el danés August Holmgren.
El que quedó eliminado entre los varones fue Federico Gómez tras caer por 7-6 y 6-2 contra Dalibor Svrcina de la República Checa.
Entre las mujeres Riera superó en 3 sets (2-6, 6-2 y 6-1) a la estadounidense Robin Montgomery y su último obstáculo para quedarse en París será la rusa Alina Kornéyeva quien eliminó a Jazmín Ortenzi por 6-4, 4-6 y 2-6.
Con las derrotas de Ortenzi y Luisina Giovannini, la última que puede alcanzar la tercera y última ronda de la qualy es Lourdes Carlé quien juega este miércoles con la rusa Maria Timofeeva.
Primera ronda
Segunda ronda