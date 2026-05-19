La película de culto con Willem Dafoe, Norman Reedus y Sean Patrick Flanery que te vuela la cabeza

El gran mérito de este impacto duradero radica en la excelente decisión del director Troy Duffy para contar de manera tan original la historia. Duffy, quien también escribió el guion basándose en sus propias experiencias viviendo en un barrio de Boston, tomó la audaz decisión estructural de mostrar primero las caóticas consecuencias de los tiroteos y luego reconstruir los hechos a través de la investigación criminal. Esta narrativa invertida no solo rompe con el montaje lineal clásico del género, sino que inyecta un dinamismo fascinante que mantiene al espectador descifrando el rompecabezas de cada escena.

Sinopsis de The Boondock Saints

La trama sigue de cerca a Connor y Murphy MacManus (Reedus y Patrick Flanery, ver más abajo), dos hermanos gemelos de ascendencia irlandesa que viven y trabajan en el sur de Boston. Tras verse envueltos en un violento altercado en un bar donde terminan matando a dos mafiosos rusos en defensa propia, los jóvenes experimentan una revelación mística que interpretan como un llamado divino. Convencidos de que han sido elegidos por Dios para erradicar el mal de su ciudad, inician una sangrienta cruzada clandestina armados hasta los dientes, decididos a ejecutar a los principales capos de las mafias locales mientras recitan una antigua plegaria familiar.

El Quinto Infierno a

Sin embargo, sus andanzas no pasan desapercibidas para las autoridades. El excéntrico, homosexual y brillante agente especial del FBI, Paul Smecker (Dafoe), se hace cargo de la investigación de los homicidios.

A medida que Smecker sigue el rastro de cuerpos y casquillos de bala que dejan los hermanos, se desata un juego donde las fronteras de la ley se desdibujan, obligando al propio detective a cuestionar si las acciones de estos autoproclamados "santos" son un crimen atroz o una bendición necesaria para limpiar las calles de Boston.

Un reparto inolvidable: de la genialidad al mito

Más allá de su ingeniosa estructura, la película funciona gracias a un elenco perfectamente calibrado. La química entre Norman Reedus (Murphy) y Sean Patrick Flanery (Connor) es el motor emocional del filme; dotan a los gemelos de una frescura, picardía y lealtad inquebrantables que hacen que el público empatice con ellos de inmediato.

Alrededor de ellos giran personajes con una fuerza descomunal: Rocco, interpretado con una histeria divertidísima por David Della Rocco, aporta el cable a tierra de la comedia negra, mientras que el imponente Il Duce (Billy Connolly) introduce una solemnidad mítica y peligrosa que eleva el tercer acto a niveles épicos. Como curiosidad cinéfila, los ojos más atentos podrán detectar un velocísimo e inesperado cameo del famoso actor porno Ron Jeremy, quien aparece brevemente como uno de los hombres de la mafia en una escena clave.

Willem Dafoe El Quinto Infierno Willem Dafoe en una de las escenas inolvidables de El Quinto Infierno.

Mención aparte merece la actuación de Willem Dafoe, que es simplemente brillante. Su interpretación del agente Paul Smecker es una clase magistral de desparpajo y genialidad actoral. Dafoe se roba cada escena en la que aparece, moviéndose entre la ópera y la investigación forense con una soltura inolvidable. La famosa secuencia en la que reconstruye un tiroteo en cámara lenta, moviendo sus manos como si fuera un director de orquesta sinfónica en medio del caos, es ya un momento icónico de la historia del cine de acción. Dafoe equilibra de forma brillante la locura, el profesionalismo y la crisis moral de su personaje, transformando lo que pudo ser un policía genérico en una de las figuras más fascinantes y recordadas de su filmografía.

El Quinto Infierno: tráiler

Embed - The Boondock Saints Original Trailer (Troy Duffy, 1999)

La pelílcula El Quinto Infierno se puede ver en Youtube doblada al castellano en HD y de manera gratuita.