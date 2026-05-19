Los siete magnificos será serie: quién está en el reparto y cuándo se estrenará

Michael Ealy Michael Ealy será uno de los protagonistas de la remake de "Los siete magníficos".

El proyecto está liderado por Tim Kring, el creador de la serie "Heroes". Junto a Ealy, también están confirmados en el elenco Matt Dillon en el papel de Chris Adams y Will Patton como un antagonista aún no revelado. Su rodaje comenzará en junio de 2026, sin revelar aún fecha de estreno ninguna.

La historia de "Los siete magníficos" se sitúa en el Oeste estadounidense de la década de 1880, donde siete mercenarios deben proteger a un pueblo pacífico de una peligrosa banda. La serie pretende profundizar en los orígenes de cada uno de los miembros del grupo y en los conflictos personajes que los han llevado unirse.

Matt Dillon y Will Patton Matt Dillon y Will Patton también aparecerán en la remake de "Los siete magníficos".

A diferencia de versiones anteriores, el enfoque narrativo de esta remake se centrará más en el desarrollo psicológico de los personajes y en lo que está en juego para cada uno de ellos, además del tradicional enfrentamiento entre el bien y el mal.

Hasta el momento no se sabe cuándo estrenará esta producción, pero se espera que el rodaje comience durante este 2026.