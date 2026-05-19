El icónico western "Los siete magníficos" tendrá una nueva remake, pero en esta ocasión como serie. La primera versión se estrenó en 1960 (que es una reinterpretación de "Los siete samuráis" de Akira Kurosawa) John Sturges con Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Eli Wallach y James Coburn.
Los siete magnificos será serie: quién está en el reparto y cuándo se estrenará
La icónica historia que se estrenó en 1960 y que luego tuvo una reversión en 2016 volverá a las pantallas pero en formato de serie
Luego, en 2016 Antoine Fuqua estrenó una película con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo, Luke Grimes, Haley Bennett, Matt Bomer, Peter Sarsgaard y Lee Byung-hun.
¿Qué se sabe de la nueva remake de "Los siete magníficos"?
Según informa Deadline, el actor Michael Ealy se incorpora al proyecto para interpretar a Vin Tanner, uno de los integrantes del grupo central de los Siete. En la película original, este personaje fue interpretado originalmente por Steve McQueen. En aquella versión, McQueen dio vida a un pistolero despreocupado que afronta la muerte con serenidad, un papel que marcó un punto de inflexión en su carrera y lo consolidó como una estrella internacional.
El proyecto está liderado por Tim Kring, el creador de la serie "Heroes". Junto a Ealy, también están confirmados en el elenco Matt Dillon en el papel de Chris Adams y Will Patton como un antagonista aún no revelado. Su rodaje comenzará en junio de 2026, sin revelar aún fecha de estreno ninguna.
La historia de "Los siete magníficos" se sitúa en el Oeste estadounidense de la década de 1880, donde siete mercenarios deben proteger a un pueblo pacífico de una peligrosa banda. La serie pretende profundizar en los orígenes de cada uno de los miembros del grupo y en los conflictos personajes que los han llevado unirse.
A diferencia de versiones anteriores, el enfoque narrativo de esta remake se centrará más en el desarrollo psicológico de los personajes y en lo que está en juego para cada uno de ellos, además del tradicional enfrentamiento entre el bien y el mal.
Hasta el momento no se sabe cuándo estrenará esta producción, pero se espera que el rodaje comience durante este 2026.