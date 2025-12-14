Denzel Washington impacta con una de las actuaciones más poderosas de su carrera

En Malcolm X, el actor interpreta al portavoz de la Nación del Islam, asesinado en febrero de 1965 a los 39 años. A lo largo de más de tres horas, el biopic histórico sigue su trayectoria desde una infancia complicada en Omaha hasta su descubrimiento del islam y su entrada en el activismo.

Denzel Washington, quien fue nominado al Oscar por este papel en 1993, entrega una de las actuaciones más intensas de su carrera.

El actor captura a la perfección la evolución ideológica y espiritual del predicador, así como la creciente ira que lo consume a lo largo de los años.

Prime Video: de qué trata la película Malcom X

En esta monumental biografía dirigida por Spike Lee, Denzel Washington ofrece una de las actuaciones más poderosas de su carrera al encarnar al activista Malcolm X.

malcom1 Denzel Washington. En otra de sus brillantes actuaciones la rompe en Malcolm X.

Desde su juventud turbulenta hasta su transformación en líder del movimiento afroamericano, la película recorre décadas de lucha, conciencia y redención.

Washington no solo interpreta, sino que encarna a Malcolm X con una precisión emocional y física que lo consagró como uno de los grandes actores de su generación. Fue nominado al Oscar y aclamado unánimemente por la crítica.

Prime Video: reparto de la película Malcom X

Denzel Washington

Angela Bassett

Albert All

Spike Lee

Tráiler de la película Malcom X