Anne Hathaway tiene brillo propio en la comedia de Netflix que llegó para cerrar el año con broche de oro

Maestras del engaño es una comedia de crimen estrenada originalmente en 2019 que llegó a Netflix el 12 de diciembre de 2025, sumándose al catálogo de series y películas ideales para una noche ligera y divertida. Dirigida por Chris Addison, la trama propone una historia de estafas con tono humorístico y ritmo ágil.
La película de Netflix sigue a dos mujeres muy distintas que deciden unir fuerzas para engañar a hombres adinerados: una estafadora sofisticada de clase alta y otra más rústica, criada en los barrios bajos. El film funciona como remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels, pero con una mirada actual y protagonismo femenino.
Uno de los mayores atractivos es la actuación de Anne Hathaway, quien despliega carisma y versatilidad en una historia que apuesta más al entretenimiento que a la ambición narrativa. Desde The New York Times, A. O. Scott destacó que la película “no da la impresión de ser un sacacuartos”, sino una propuesta inocente y consciente de sus propios límites.
Disponible ahora en Netflix, Maestras del engaño se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una comedia liviana, con estafas ingeniosas y el sello de Anne Hathaway al frente del elenco.
Netflix: de qué trata la película Maestras del engaño
La sinopsis oficial sobre la película Maestras del engaño versa: “Cuando una timadora de poca monta conoce a una estafadora de élite, unen fuerzas y ponen en marcha tácticas extravagantes para arrebatarle su fortuna a un magnate”.
Netflix: tráiler de la película Maestras del engaño
Reparto de Maestras del engaño, película de Netflix
- Anne Hathaway (Josephine Chesterfield)
- Rebel Wilson (Penny Rust)
- Alex Sharp (Thomas Westerburg)
- Dean Norris (Howard Bacon)
- Timothy Simons (Jeremy)
- Ingrid Oliver (Brigitte Desjardins)
- Nicholas Woodeson (Albert)
Dónde ver la película Maestras del engaño, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Maestras del engaño se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Maestras del engaño se puede ver en Netflix.
- España: la película Maestras del engaño se puede ver en Prime Video.