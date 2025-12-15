Anne Hathaway tiene brillo propio en la comedia de Netflix que llegó para cerrar el año con broche de oro

La película de Netflix sigue a dos mujeres muy distintas que deciden unir fuerzas para engañar a hombres adinerados: una estafadora sofisticada de clase alta y otra más rústica, criada en los barrios bajos. El film funciona como remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels, pero con una mirada actual y protagonismo femenino.

maestras del engaño

Uno de los mayores atractivos es la actuación de Anne Hathaway, quien despliega carisma y versatilidad en una historia que apuesta más al entretenimiento que a la ambición narrativa. Desde The New York Times, A. O. Scott destacó que la película “no da la impresión de ser un sacacuartos”, sino una propuesta inocente y consciente de sus propios límites.