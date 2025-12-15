Inicio Series y películas Netflix
Anne Hathaway tiene brillo propio en la comedia de Netflix que llegó para cerrar el año con broche de oro

La comedia con Anne Hathaway llegó a Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una historia de engaños, humor y ritmo liviano

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Anne Hathaway es la protagonista de esta película de Netflix. 

Maestras del engaño es una comedia de crimen estrenada originalmente en 2019 que llegó a Netflix el 12 de diciembre de 2025, sumándose al catálogo de series y películas ideales para una noche ligera y divertida. Dirigida por Chris Addison, la trama propone una historia de estafas con tono humorístico y ritmo ágil.

La película de Netflix sigue a dos mujeres muy distintas que deciden unir fuerzas para engañar a hombres adinerados: una estafadora sofisticada de clase alta y otra más rústica, criada en los barrios bajos. El film funciona como remake de la comedia de 1988 Dirty Rotten Scoundrels, pero con una mirada actual y protagonismo femenino.

Uno de los mayores atractivos es la actuación de Anne Hathaway, quien despliega carisma y versatilidad en una historia que apuesta más al entretenimiento que a la ambición narrativa. Desde The New York Times, A. O. Scott destacó que la película “no da la impresión de ser un sacacuartos”, sino una propuesta inocente y consciente de sus propios límites.

Disponible ahora en Netflix, Maestras del engaño se posiciona como una opción ideal dentro del universo de series y películas para quienes buscan una comedia liviana, con estafas ingeniosas y el sello de Anne Hathaway al frente del elenco.

Netflix: de qué trata la película Maestras del engaño

La sinopsis oficial sobre la película Maestras del engaño versa: “Cuando una timadora de poca monta conoce a una estafadora de élite, unen fuerzas y ponen en marcha tácticas extravagantes para arrebatarle su fortuna a un magnate”.

Netflix: tráiler de la película Maestras del engaño

Embed - Maestras del Engaño (2019) Trailer Oficial Español | Ulthar Trailers

Reparto de Maestras del engaño, película de Netflix

  • Anne Hathaway (Josephine Chesterfield)
  • Rebel Wilson (Penny Rust)
  • Alex Sharp (Thomas Westerburg)
  • Dean Norris (Howard Bacon)
  • Timothy Simons (Jeremy)
  • Ingrid Oliver (Brigitte Desjardins)
  • Nicholas Woodeson (Albert)

Dónde ver la película Maestras del engaño, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Maestras del engaño se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Maestras del engaño se puede ver en Netflix.
  • España: la película Maestras del engaño se puede ver en Prime Video.

