Netflix conquista al mundo con un catálogo de series y películas repleto de opciones. Una serie se ha convertido en una de las más aclamadas de los suscriptores en los últimos 10 años, de la mano de una historia muy dramática y súper emotiva, basada en hechos reales y con 27 capítulos: Anne with an e.
Netflix y la emotiva serie de época que hizo estremecer al mundo entero
Desde que la serie pisó la plataforma de Netflix no dejó de ser una de las opciones dramáticas y emotivas más elegidas por los suscriptores
Las ofertas de producción norteamericana que llegan a Netflix siempre se las vincula a Estados Unidos, pero uno de los mayores éxitos en los últimos años fue creada en Canadá. Estamos hablando de una serie que centra su historia en una de las novelas de literatura infantil más famosas de toda la historia.
Algo que ha sido fundamental para el éxito de esta serie en el catálogo de series y películas de Netflix, es la forma en la que su historia, dramática, emotiva y de época, envuelve a los suscriptores. La historia de la pequeña huerfana se dio hace casi 10 años, y continúa siendo una de las más rankeadas del género en la plataforma.
Estamos hablando de una serie que consta de un total de 27 capítulos, distribuídos a lo largo de 3 temporadas, y que su historia está basada en una novela de literatura infantil. Su éxito en Netflix fue tan grande, que no solo conquistó Netflix, sino que además fue multinominada a los premios más importantes del mercado de series y películas.
La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, y desde entonces es una de las historias dramáticas más elegidas y aclamadas de la plataforma.
De qué trata Anne with an E, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de época, Anne with an E centra su historia en: "Una huerfanita con una imaginación sin escalas termina por error en la casa de una solterona y su hermano. Basada en la inolvidable novela".
A pesar de no ser una serie para nada corta, te sumerge a su relato de tal manera que querrás devorar este relato de Netflix.
Reparto de Anne with an E, serie de Netflix
- Amybeth McNulty
- Geraldine James
- R-H Thomson
- Corrine Koslo
- Dalila Bela
- Lucas Jade Zumann
- Aymeric Jett Montaz
- Dalmar Abuzeid
- Cory Gruter-Andrew
- Joanna Douglas
Dónde ver la serie Anne With an E, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Anne With an E se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Anne With an E se puede ver en Netflix.
- España: Anne Witth an E se puede ver en Netflix.