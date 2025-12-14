Netflix y la emotiva serie de época que hizo estremecer al mundo entero

Estamos hablando de una serie que consta de un total de 27 capítulos, distribuídos a lo largo de 3 temporadas, y que su historia está basada en una novela de literatura infantil. Su éxito en Netflix fue tan grande, que no solo conquistó Netflix, sino que además fue multinominada a los premios más importantes del mercado de series y películas.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, y desde entonces es una de las historias dramáticas más elegidas y aclamadas de la plataforma.

Embed - Anne with an E | Tráiler principal en ESPAÑOL | Netflix España

De qué trata Anne with an E, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de época, Anne with an E centra su historia en: "Una huerfanita con una imaginación sin escalas termina por error en la casa de una solterona y su hermano. Basada en la inolvidable novela".

A pesar de no ser una serie para nada corta, te sumerge a su relato de tal manera que querrás devorar este relato de Netflix.

anne with an e 1.jpg

Reparto de Anne with an E, serie de Netflix

Amybeth McNulty

Geraldine James

R-H Thomson

Corrine Koslo

Dalila Bela

Lucas Jade Zumann

Aymeric Jett Montaz

Dalmar Abuzeid

Cory Gruter-Andrew

Joanna Douglas

Dónde ver la serie Anne With an E, según la zona geográfica