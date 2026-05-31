Inquilino del Dalvian robó en otra casa del barrio y fue rápidamente detenido

Respuesta tecnológica y despliegue de seguridad

El rápido esclarecimiento del robo puso de manifiesto la eficacia y el equipamiento del esquema de protección de Dalvian. El sistema de seguridad integral del complejo está respaldado por una sólida estructura operativa que incluye un centro de monitoreo único en el país, 11 barreras automatizadas para el control de accesos de visitas y 8 mangrullos de vigilancia estratégica. Asimismo, la firma SARPOL dispone de un cuerpo conformado por 180 vigiladores activos las 24 horas, quienes patrullan las calles internas utilizando una flota propia de motos, automóviles y vehículos utilitarios.

La articulación de estos recursos fue clave. Al promediar el mediodía del sábado, el damnificado detectó el faltante y revisó sus cámaras de seguridad particulares. De inmediato, la supervisora de SARPOL tomó intervención y comenzó un exhaustivo cotejo de imágenes. Al cruzar las filmaciones del domicilio con los registros de patentes, las cámaras de monitoreo general del barrio y datos biométricos, se logró desentrañar la logística utilizada por los delincuentes.

Monitoreo seguirdad Dalvian SARPOL tomó intervención y comenzó un exhaustivo cotejo de imágenes.

La reconstrucción del hecho a través de los registros

De acuerdo a la reconstrucción realizada por Dalvian, los sospechosos llegaron a las inmediaciones de la casa a las 3.50 a bordo de un Mercedes Benz gris. Tras estacionar a unos 30 metros, caminaron hacia el inmueble e ingresaron.

Minutos después, el conductor regresó a buscar el auto, lo introdujo en la cochera oeste para cargar la totalidad de las cajas de bebidas y ambos se dieron a la fuga cruzando la Puerta 25/00.

A partir del registro del dispositivo automático del vehículo y las tomas fotográficas de los ingresos, el personal de seguridad de Dalvian logró identificar al sospechoso varón, quien resultó ser inquilino de uno de los departamentos del Condominio Malbec, ubicado sobre la calle Cerro Almacenes del propio barrio. Respecto a su acompañante, las pericias determinaron que se trataba de una mujer de 35 años que revestía la condición de visitante dentro del complejo residencial.

Caída y detención de los involucrados

La investigación avanzó con extrema celeridad debido a un dato clave: a las 11.40 del sábado, el sospechoso varón reingresó solo al complejo Dalvian en el automóvil Mercedes Benz. Ante el riesgo inminente de que se desprendiera de los elementos sustraídos, el personal de seguridad privada y la División Robos y Hurtos (RyH) de la Policía solicitaron medidas judiciales urgentes al Ministerio Público Fiscal.

Con la intervención de la fiscalía de turno, se emitieron órdenes de allanamiento tanto para el inmueble del Condominio Malbec como para una vivienda vinculada a la mujer en la zona de Guaymallén.

Los procedimientos resultaron exitosos y la causa avanzó con pasos firmes: gracias a las pruebas aportadas por el sistema de seguridad de Dalvian, las fuerzas policiales lograron la detención inmediata del hombre en el lugar y el secuestro del automóvil utilizado en el atraco. En tanto, tras la continuidad de los operativos policiales desplegados en las últimas horas, la mujer de 35 años también fue capturada. Ambos acusados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal a la espera de su correspondiente imputación formal.