Un ilícito perpetrado bajo la modalidad "puertas adentro" se produjo en el complejo residencial Dalvian, en la Ciudad de Mendoza. El hecho delictivo tuvo como blanco la propiedad del empresario y dirigente Agustín Vila. Lo más curioso del caso es que el presunto autor material residía en el mismo barrio privado bajo la condición de inquilino, una situación que le facilitó el conocimiento de la zona y los movimientos internos. Sin embargo, la inmediata respuesta del sistema de vigilancia interna permitieron identificar y detener a los dos sospechosos en tiempo récord.
Inquilino del Dalvian robó en otra casa del barrio y fue rápidamente detenido
La víctima del robo fue el empresario y dirigente deportivo Agustín Vila. Detuvieron a un hombre que alquilaba en el complejo y a una mujer que lo acompañaba
Un golpe en la madrugada
El hecho se produjo durante la madrugada del sábado 30 de mayo, aproximadamente a las 3.50, en la vivienda de la víctima ubicada en la manzana 98 del mencionado complejo. Los delincuentes aprovecharon la aparente calma de la hora para ingresar a través del sector de la cochera.
Una vez dentro de la propiedad, sustrajeron un importante cargamento compuesto por cajas enteras y unidades sueltas de vinos y champagnes de altísimo valor económico. Según consta en las actuaciones judiciales radicadas tras el suceso, el avalúo del botín con el que lograron escapar los implicados supera la cifra de diez millones de pesos.
Respuesta tecnológica y despliegue de seguridad
El rápido esclarecimiento del robo puso de manifiesto la eficacia y el equipamiento del esquema de protección de Dalvian. El sistema de seguridad integral del complejo está respaldado por una sólida estructura operativa que incluye un centro de monitoreo único en el país, 11 barreras automatizadas para el control de accesos de visitas y 8 mangrullos de vigilancia estratégica. Asimismo, la firma SARPOL dispone de un cuerpo conformado por 180 vigiladores activos las 24 horas, quienes patrullan las calles internas utilizando una flota propia de motos, automóviles y vehículos utilitarios.
La articulación de estos recursos fue clave. Al promediar el mediodía del sábado, el damnificado detectó el faltante y revisó sus cámaras de seguridad particulares. De inmediato, la supervisora de SARPOL tomó intervención y comenzó un exhaustivo cotejo de imágenes. Al cruzar las filmaciones del domicilio con los registros de patentes, las cámaras de monitoreo general del barrio y datos biométricos, se logró desentrañar la logística utilizada por los delincuentes.
La reconstrucción del hecho a través de los registros
De acuerdo a la reconstrucción realizada por Dalvian, los sospechosos llegaron a las inmediaciones de la casa a las 3.50 a bordo de un Mercedes Benz gris. Tras estacionar a unos 30 metros, caminaron hacia el inmueble e ingresaron.
Minutos después, el conductor regresó a buscar el auto, lo introdujo en la cochera oeste para cargar la totalidad de las cajas de bebidas y ambos se dieron a la fuga cruzando la Puerta 25/00.
A partir del registro del dispositivo automático del vehículo y las tomas fotográficas de los ingresos, el personal de seguridad de Dalvian logró identificar al sospechoso varón, quien resultó ser inquilino de uno de los departamentos del Condominio Malbec, ubicado sobre la calle Cerro Almacenes del propio barrio. Respecto a su acompañante, las pericias determinaron que se trataba de una mujer de 35 años que revestía la condición de visitante dentro del complejo residencial.
Caída y detención de los involucrados
La investigación avanzó con extrema celeridad debido a un dato clave: a las 11.40 del sábado, el sospechoso varón reingresó solo al complejo Dalvian en el automóvil Mercedes Benz. Ante el riesgo inminente de que se desprendiera de los elementos sustraídos, el personal de seguridad privada y la División Robos y Hurtos (RyH) de la Policía solicitaron medidas judiciales urgentes al Ministerio Público Fiscal.
Con la intervención de la fiscalía de turno, se emitieron órdenes de allanamiento tanto para el inmueble del Condominio Malbec como para una vivienda vinculada a la mujer en la zona de Guaymallén.
Los procedimientos resultaron exitosos y la causa avanzó con pasos firmes: gracias a las pruebas aportadas por el sistema de seguridad de Dalvian, las fuerzas policiales lograron la detención inmediata del hombre en el lugar y el secuestro del automóvil utilizado en el atraco. En tanto, tras la continuidad de los operativos policiales desplegados en las últimas horas, la mujer de 35 años también fue capturada. Ambos acusados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal a la espera de su correspondiente imputación formal.