Netflix cuenta con un catálogo de series y películas en el cual abundan las opciones para todos los gustos. Esta serie es uno de los relatos más originales de toda la plataforma en lo que respecta a historias asiáticas, conquistando a los suscriptores con un infalible k-drama combinado con ciencia ficción que se compone de 16 capítulos en total: Mi adorable demonio.
El drama coreano que conquista Netflix con apenas 16 capítulos
La serie de Netflix es una historia que combina detalles de drama, comedia, romance y hasta ciencia ficción
Ya no queda ningún tipo de duda ni se puede hacer algún tipo de comparación, las series y películas de producción coreana son las ofertas del momento dentro del catálogo de Netflix. La serie ha ocupado un sitio especial en la plataforma, siendo considerada una verdadera sorpresa para los suscriptores, especialmente porque suma tintes de fantasía que lleva esta historia a otro nivel.
Esta serie supo cautivar a los suscriptores con la química entre los protagonistas de la historia, Kim Yoo-jung y Song Kang, el cual fue muy elogiado inclusive por la crítica especializada. Otro punto de los más destacados en las ofertas de Netflix, es que cuenta con un soundtrack repleto de canciones populares de la cultura asiática, otro punto que también se encuentra en auge.
Con un total 16 capítulos, esta serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos dramáticos de Netflix de los últimos 3 años, que supo dominar el género romántico durante cerca de 6 meses enteros. Incluyendo gran parte de Asia, muchos países de América Latina y partes de Europa, la serie apareció entre las 10 ofertas del catálogo de series y películas más elegidas al momento de su estreno.
La serie de Netflix fue estrenada al catálogo de series y películas a mediados del 2023, y desde entonces es una de las producciones coreanas más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Mi adorable demonio
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática coreana de 16 capítulos, Mi adorable demonio centra su historia en: "Un implacable demonio pierde sus poderes tras conocer a la joven y arrogante heredera de una empresa. ¿Tendrá ella la llave para resolver su problema... y entrar a su corazón?".
La serie es una combinación de Netflix a la cual no estamos muy acostumbrados: mezcla drama y fantasía.
Netflix: reparto de la serie Mi adorable demonio
