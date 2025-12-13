El drama coreano que conquista Netflix con apenas 16 capítulos

Con un total 16 capítulos, esta serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos dramáticos de Netflix de los últimos 3 años, que supo dominar el género romántico durante cerca de 6 meses enteros. Incluyendo gran parte de Asia, muchos países de América Latina y partes de Europa, la serie apareció entre las 10 ofertas del catálogo de series y películas más elegidas al momento de su estreno.

La serie de Netflix fue estrenada al catálogo de series y películas a mediados del 2023, y desde entonces es una de las producciones coreanas más elegidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Mi adorable demonio

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática coreana de 16 capítulos, Mi adorable demonio centra su historia en: "Un implacable demonio pierde sus poderes tras conocer a la joven y arrogante heredera de una empresa. ¿Tendrá ella la llave para resolver su problema... y entrar a su corazón?".

La serie es una combinación de Netflix a la cual no estamos muy acostumbrados: mezcla drama y fantasía.

Netflix: reparto de la serie Mi adorable demonio

Shin Min-a como Yoon Hye-jin

Kim Seon-ho como Hong Du-sik

Lee Sang-yi como Ji Seong-hyun

Gong Min-jung como Pyo Mi-seon

Kim Young-ok como Kim Gam-ri

Jo Han-chul como Oh Cheon-jae

In Gyo-jin como Jang Yeong-guk

Lee Bong-ryun como Yeo Hwa-jeong

