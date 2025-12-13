El silencio de los inocentes llegó a Netflix y vuelve a destacarse como uno de los clásicos más influyentes de su género. Con Anthony Hopkins y Jodie Foster, este film de 1991 combina terror, suspenso y crimen, y suma atractivo dentro del catálogo de series y películas de la plataforma.
Está en Netflix, ganó 5 Premios Oscar y ha sido elegida una de las mejores películas de la historia
Jodie Foster es la protagonista de este drama de terror que arrasa entre las series y películas clásicas de Netflix
El film dirigido por Jonathan Demme obtuvo 5 Premios Oscar, incluidos Mejor película y Mejor dirección. Además, Jodie Foster ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de drama, consolidando el impacto interpretativo de El silencio de los inocentes, este thriller psicológico que marcó generaciones.
La crítica especializada celebró su tensión y su estilo hipnótico. Para el Seattle Times, Demme redefinió el concepto de terror, mientras que Entertainment Weekly lo calificó como un “thriller supremamente sensual e hipnótico”. Su estreno en Netflix reafirma su lugar como película de culto dentro la plataforma.
Netflix: de qué trata la película El silencio de los inocentes
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El silencio de los inocentes versa: "Clarice Starling, del FBI, se aventura a una prisión de máxima seguridad para analizar el cerebro enfermo de Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en caníbal”.
El FBI busca a ‘Buffalo Bill’, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling (Jodie Foster), una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.
Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford (Scott Glenn), Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de ‘Buffalo Bill’.
Netflix: tráiler de El silencio de los inocentes
Reparto de El silencio de los inocentes, película de Netflix
- Jodie Foster (Clarice Starling)
- Anthony Hopkins (Dr. Hannibal Lecter)
- Scott Glenn (Jack Crawford)
- Ted Levine (Jame Gumb)
- Anthony Heald (Dr. Frederick Chilton)
- Brooke Smith (Catherine Martin)
- Diane Baker (Senadora Ruth Martin)
- Kasi Lemmons (Ardelia Mapp)
- Frankie Faison (Barney)
- Tracey Walter (Lamar)
- Charles Napier (Lt. Boyle)
Dónde ver la película El silencio de los inocentes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El silencio de los inocentes se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs) se puede ver en Kanopy.
- España: la película El silencio de los inocentes se puede ver en Prime Video y Movistar Plus.