Está en Netflix, ganó 5 Premios Oscar y ha sido elegida una de las mejores películas de la historia

Netflix: de qué trata la película El silencio de los inocentes

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El silencio de los inocentes versa: "Clarice Starling, del FBI, se aventura a una prisión de máxima seguridad para analizar el cerebro enfermo de Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en caníbal”.

El FBI busca a ‘Buffalo Bill’, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling (Jodie Foster), una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford (Scott Glenn), Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de ‘Buffalo Bill’.

Netflix: tráiler de El silencio de los inocentes

Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

Reparto de El silencio de los inocentes, película de Netflix

Jodie Foster (Clarice Starling)

Anthony Hopkins (Dr. Hannibal Lecter)

Scott Glenn (Jack Crawford)

Ted Levine (Jame Gumb)

Anthony Heald (Dr. Frederick Chilton)

Brooke Smith (Catherine Martin)

Diane Baker (Senadora Ruth Martin)

Kasi Lemmons (Ardelia Mapp)

Frankie Faison (Barney)

Tracey Walter (Lamar)

Charles Napier (Lt. Boyle)

