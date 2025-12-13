Inicio Series y películas Netflix
Está en Netflix, ganó 5 Premios Oscar y ha sido elegida una de las mejores películas de la historia

Jodie Foster es la protagonista de este drama de terror que arrasa entre las series y películas clásicas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

El silencio de los inocentes llegó a Netflix y vuelve a destacarse como uno de los clásicos más influyentes de su género. Con Anthony Hopkins y Jodie Foster, este film de 1991 combina terror, suspenso y crimen, y suma atractivo dentro del catálogo de series y películas de la plataforma.

El film dirigido por Jonathan Demme obtuvo 5 Premios Oscar, incluidos Mejor película y Mejor dirección. Además, Jodie Foster ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de drama, consolidando el impacto interpretativo de El silencio de los inocentes, este thriller psicológico que marcó generaciones.

La crítica especializada celebró su tensión y su estilo hipnótico. Para el Seattle Times, Demme redefinió el concepto de terror, mientras que Entertainment Weekly lo calificó como un “thriller supremamente sensual e hipnótico”. Su estreno en Netflix reafirma su lugar como película de culto dentro la plataforma.

el silencio de los inocentes

Netflix: de qué trata la película El silencio de los inocentes

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El silencio de los inocentes versa: "Clarice Starling, del FBI, se aventura a una prisión de máxima seguridad para analizar el cerebro enfermo de Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en caníbal”.

El FBI busca a ‘Buffalo Bill’, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling (Jodie Foster), una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

el silencio de los inocentes (1)

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford (Scott Glenn), Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de ‘Buffalo Bill’.

Netflix: tráiler de El silencio de los inocentes

Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

Reparto de El silencio de los inocentes, película de Netflix

  • Jodie Foster (Clarice Starling)
  • Anthony Hopkins (Dr. Hannibal Lecter)
  • Scott Glenn (Jack Crawford)
  • Ted Levine (Jame Gumb)
  • Anthony Heald (Dr. Frederick Chilton)
  • Brooke Smith (Catherine Martin)
  • Diane Baker (Senadora Ruth Martin)
  • Kasi Lemmons (Ardelia Mapp)
  • Frankie Faison (Barney)
  • Tracey Walter (Lamar)
  • Charles Napier (Lt. Boyle)

Dónde ver la película El silencio de los inocentes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El silencio de los inocentes se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs) se puede ver en Kanopy.
  • España: la película El silencio de los inocentes se puede ver en Prime Video y Movistar Plus.

