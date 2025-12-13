Pequeños secretos llegó a Netflix y se posicionó rápidamente entre las series y películas más vistas gracias a su atmósfera cargada de tensión. Este thriller psicológico de 2021, escrito y dirigido por John Lee Hancock, sigue a dos detectives que, en plena década del 90, intentan atrapar a un enigmático asesino serial.
Netflix: acaba de estrenar el thriller psicológico que todos esperaban y ya es un éxito a nivel mundial
Denzel Washington es el protagonista de este thriller psicológico que arrasa entre las series y películas de su género en Netflix
Protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, la película destaca por su fuerza actoral. De hecho, Leto obtuvo una nominación a Mejor actor de reparto en los Globos de Oro, reconocimiento que potenció aún más el interés por esta historia marcada por secretos, obsesiones y un juego psicológico constante entre los personajes a lo largo de 2 horas.
La crítica valoró especialmente la construcción narrativa del film. David Rooney, de The Hollywood Reporter, afirmó que aunque Hancock no alcanza la precisión de los mejores guiones noir, sí logra manejar con solidez los diálogos y la profundidad de los personajes.
Con su llegada a Netflix, Pequeños secretos se consolida como una propuesta ideal para quienes buscan series y películas intensas, oscuras y cargadas de intriga.
Netflix: de qué trata la película Pequeños secretos
La sinopsis oficial de la película Pequeños secretos versa: “Los Ángeles, años 90. El ayudante de un sheriff y un detective se unen para atrapar a un astuto asesino en serie, pero sus diferencias personales ponen en riesgo la misión”.
La trama de la película de Netflix sigue a Deke Deacon (Denzel Washington), un sheriff de un condado que vuelve a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y Jim Baxter (Rami Malek), un detective de homicidios.
Deke regresó a esa ciudad para colaborar con Jim en la persecución de un intrépido asesino en serie que siempre utiliza el mismo modus operandi para matar a chichas jóvenes.
Netflix: tráiler de la película Pequeños secretos
Reparto de Pequeños secretos, película de Netflix
- Denzel Washington (Joe “Deke” Deacon)
- Rami Malek (Jim Baxter)
- Jared Leto (Albert Sparma)
- Chris Bauer (Sal Rizoli)
- Michael Hyatt (Flo Dunigan)
- Terry Kinney Carl Farris)
- Natalie Morales (Jamie Estrada)
- Isabel Arraiza (Ana Baxter)
Dónde ver la película Pequeños secretos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.
- España: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.