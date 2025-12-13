Netflix: acaba de estrenar el thriller psicológico que todos esperaban y ya es un éxito a nivel mundial

netflix-pelicula-pequeños-secretos-denzel-washington-rami-malek

Con su llegada a Netflix, Pequeños secretos se consolida como una propuesta ideal para quienes buscan series y películas intensas, oscuras y cargadas de intriga.

Netflix: de qué trata la película Pequeños secretos

La sinopsis oficial de la película Pequeños secretos versa: “Los Ángeles, años 90. El ayudante de un sheriff y un detective se unen para atrapar a un astuto asesino en serie, pero sus diferencias personales ponen en riesgo la misión”.

netflix-pelicula-pequeños-secretos

La trama de la película de Netflix sigue a Deke Deacon (Denzel Washington), un sheriff de un condado que vuelve a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y Jim Baxter (Rami Malek), un detective de homicidios.

Deke regresó a esa ciudad para colaborar con Jim en la persecución de un intrépido asesino en serie que siempre utiliza el mismo modus operandi para matar a chichas jóvenes.

Netflix: tráiler de la película Pequeños secretos

Embed - PEQUEÑOS DETALLES (2021) Tráiler Oficial En Español

Reparto de Pequeños secretos, película de Netflix

Denzel Washington (Joe “Deke” Deacon)

Rami Malek (Jim Baxter)

Jared Leto (Albert Sparma)

Chris Bauer (Sal Rizoli)

Michael Hyatt (Flo Dunigan)

Terry Kinney Carl Farris)

Natalie Morales (Jamie Estrada)

Isabel Arraiza (Ana Baxter)

Dónde ver la película Pequeños secretos, según la zona geográfica