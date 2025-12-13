La serie de Netflix que recién llega al catálogo, impacta con su historia de western y está llena de drama

Después de tanto esperar, por fin se sumó la plataforma de Netflix una serie que vale la pena ver, no es cansadora al tener solo siete capítulos y parece destinada a cerrar el 2025 entre las más vistas, por ser dueña de un argumento que impacta.
Estamos hablando de la serie estadounidense Los abandonados, recomendada producción de western de drama y acción que llegó para sumergir a los usuarios de Netflix en una historia cautivadora, que se centra en los conflictos de varios sectores de forajidos dura re el Viejo Oeste.
Esta serie forma parte de la gran tanda de estrenos que Netflix estrenó en su catálogo y que le están dando aire fresco a la plataforma antes de la llegada del 2026.
La serie de Netflix está dirigida por Otto Bathurst, cuenta con un valioso guión escrito por Kurt Sutter y cuenta con 7 capítulos, que van entre 35 y 52 capitulos de duración cada uno.
Netflix: de qué trata la serie Los abandonados
La trama de la nueva serie de Netflix se desarrolla en 1850 y tiene como protagonistas a dos familias de frontera, en una imperdible producción de western. Una de esas familias, una unida por la sangre y la otra por la lealtad, protagonizarán una inquietante disputa por tierras, que incluye casas y bienes. Por supuesto que muchos transgreden los límites de las leyes.
Reparto de Los abandonados, serie de Netflix
- Lena Headey (Fiona Nolan)
- Gillian Anderson (Constance Van Ness)
- Nick Robinson (Elias Teller)
- Diana Silvers (Dahlia Teller)
- Aisling Franciosi (Trisha Van Ness)
- Lucas Till (Garret Van Ness)
- Lamar Johnson (Albert Mason)
- Natalia del Riego (Lilla Belle)
Tráiler de Los abandonados, serie de Netflix
Dónde ver la Los abandonados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los abandonados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Abandons se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los abandonados se puede ver en Netflix.