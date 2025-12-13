Por las elecciones presidenciales en Chile, el comercio abrirá de forma dispar este domingo

Más de 15 millones de personas pueden votar este domingo en Chile para elegir en segunda vuelta a su nuevo presidente. En el país trasandino ese día es feriado, por lo que el comercio funcionará diferente. Este dato es clave para los miles de mendocinos que suelen viajar a comprar, sobre todo en esta fecha cercana a la Navidad.
El contienda electoral en Chile llega polarizada entre dos visiones ideológicas muy diferentes, con un marcado favoritismo de José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que recibió el apoyo de otros competidores afines, por encima de la izquierdista Jeannette Jara, cuya popularidad se vio perjudicada por la baja aprobación del gobierno de Gabriel Boric.
Kast, del Partido Republicano, cuenta con el respaldo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la derecha tradicional. La suma de los votos cosechados por los tres en la primera vuelta supera el 50%. De esta manera, Jara, militante comunista de la coalición Unidad por Chile, debería casi duplicar el 26% que alcanzó en noviembre para ganar el balotaje.
Cómo funcionará el comercio en Chile este domingo
Este domingo 14 de diciembre es feriado para las personas que trabajan en malls, galerías, strip centers y centros comerciales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica, por lo que estos complejos no abrirán sus puertas durante esta jornada.
El resto del comercio en Chile, como supermercados, grandes tiendas o locales independientes (farmacias, peluquerías, almacenes, restaurantes, etc), trabajarán con normalidad siempre que no estén dentro de un mall. Pero lo podrán hacer con una salvedad: quienes trabajen ese día deberán tener un permiso de tres horas para votar, de acuerdo a lo que estipula la ley.