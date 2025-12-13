Por las elecciones presidenciales en Chile, el comercio abrirá de forma dispar este domingo

El contienda electoral en Chile llega polarizada entre dos visiones ideológicas muy diferentes, con un marcado favoritismo de José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que recibió el apoyo de otros competidores afines, por encima de la izquierdista Jeannette Jara, cuya popularidad se vio perjudicada por la baja aprobación del gobierno de Gabriel Boric.

Kast, del Partido Republicano, cuenta con el respaldo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la derecha tradicional. La suma de los votos cosechados por los tres en la primera vuelta supera el 50%. De esta manera, Jara, militante comunista de la coalición Unidad por Chile, debería casi duplicar el 26% que alcanzó en noviembre para ganar el balotaje.