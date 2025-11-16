Elecciones en Chile: Jeannette Jara lidera los primeros resultados

José Antonio Kast José Antonio Kast, el conservador que buscará los votos de la derecha en el balotaje.

Matthei reconoció su derrota y dijo que apoyará a Kast en la segunda vuelta

La candidata Evelyn Matthei reconoció la derrota en las elecciones presidenciales de Chile, luego de quedar cuarta en las urnas.

“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.

La postulante de la derecha tradicional chilena expresó: “Gracias a demócratas y amarrillos que aceptar el desafío de sumarse a esta candidatura. Nuestra patria demanda soluciones reales y capacidad de diálogo”.

“Ahora vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo como corresponde: lo que más nos tiene que preocupar a todos es que Chile salga adelante”, detalló tras saludar en su búnker.

Una jornada electoral “con bastante normalidad”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que los comicios se desarrollaron “dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad”.

“Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Llevamos meses preparando este proceso electoral en todas sus facetas”, afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Primeros resultados en el exterior

En el exterior, donde se conocieron las primeras mesas, Jara también se imponía con amplitud. Según la información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, la candidata oficialista obtenía victorias en Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Australia.

Por su parte, José Antonio Kast se imponía en Malasia y Filipinas, aunque se trata de padrones de bajo peso electoral.