En medio del furor por los créditos hipotecarios, muchos se han dado cuenta de que no pueden solicitar una de estas prestaciones bancarias, es por eso que aparece el IPV como una alternativa más que interesante. Este organismo aparece para facilitar el acceso a viviendas sociales, que no se destacan por ser de gran tamaño, pero que sí tienen una cuota muy accesible.
Créditos hipotecarios de IPV: qué necesito para inscribirme a una casa con una cuota de 300 mil pesos
El IPV ofrece una alternativa de créditos hipotecarios que se destaca por ofrecer viviendas con cuotas económicas y pocos requisitos
El IPV ofrece líneas de créditos hipotecarios que otorgan una casa ya terminada o que asiste económicamente a la hora de construir una vivienda del tamaño y con las formas que la persona desee. Esta segunda opción es la que se mantiene vigente actualmente y cuenta con una inscripción abierta, la cual necesita tan solo de una serie de requisitos mínimos, pero que no se negocian.
Créditos hipotecarios del IPV: requisitos para acceder a una vivienda con cuotas bajas
Dentro de los servicios que ofrece el IPV, hay varios de ellos destinados a que una persona pueda acceder a una casa de diferentes maneras. De igual manera, en la actualidad, solo hay un programa habilitado para comenzar el proceso de acceso a una vivienda, caracterizada por las cuotas bajas y la posibilidad de que sea con el tamaño que a uno le interesa.
Estamos hablando del programa Construyo Mi Casa, la única línea de créditos hipotecarios que actualmente tiene el IPV disponible para solicitar. Con una serie de parámetros y requisitos que cumplir, uno puede pensar en el acceso a una casa con el tamaño que desee.
La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
De acuerdo al tamaño de la vivienda, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.
IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario
Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.
Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:
- Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
- Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
- El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
- Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
- Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
- Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.