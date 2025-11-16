Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES anunció el aumento más alto de los últimos meses para jubilados: de cuánto será

El gobierno nacional y ANSES dieron a conocer que, durante el mes de diciembre, los jubilados cobrarán el aumento más alto de los últimos 6 meses

Facundo Mezzabotta
El nuevo aumento que otorgará ANSES durante diciembre se vuelve la novedad más importante para los jubilados de la mínima y de quienes la superan, siendo aún más llamativo que todo el tema aguinaldo. Estos grupos de beneficiarios fueron notificados que, en el último mes del año, cobrarán el incremento más alto de los últimos 6 meses.

Diciembre será el mes en el que jubilados cobrarán el haber más alto de todo el 2025, y es que ANSES acreditará su mensualidad y el tan ansiado aguinaldo, sumado a un bono extra para quienes cobran la mínima. Lo más importante es que el incremento del último mes del año será del 2.34%, lo que implica que es el más alto de junio en adelante.

anses, bono (3)
En diciembre, ANSES pagará a jubilados bono, aumento y aguinaldo.

ANSES: fechas de pago para jubilados en diciembre

Desde inicios del 2025 que, exclusivamente jubilados y pensionados, están confirmados los calendarios de pagos mensuales de todo el año. El gobierno nacional es quien lo anuncia, pero ANSES sabe que puede haber modificaciones, como las dadas durante este mes de noviembre, cuando se creó una jornada no laboral con fines turísticos.

De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre
anses (2)
El calendario de pago de ANSES en diciembre será atípico para jubilados.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES da el aumento más alto del año a jubilados

El INDEC dio a conocer de manera oficial el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, el cual corresponde en este caso al mes de octubre del 2025. Este indicador es clave para ANSES, ya que de él, deriva el aumento que otorga a los beneficiarios el mes entrante en sus mensualidades y ciertos bonos.

Desde julio del 2024 que el gobierno nacional tomó la decisión de que los aumentos de ANSES se rigieran a través de la inflación del INDEC, replicando el porcentaje de inflación como incremento. De esta manera terminó con los cálculos trimestrales, y pasó a utilizar esta metodología para todos los beneficiarios por igual.

El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:

anses, jubilados (2)
El aumento de diciembre de ANSES es el más alto de los últimos meses, puntualmente de mayo a esta parte.

  • Mayo: 1,5%
  • Junio: 1,6%
  • Julio: 1,9%
  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 2,1%

Teniendo en cuenta este aumento, los montos a cobrar por jubilados de ANSES son los siguientes:

  • Haber mínimo: $340.746

  • Aguinaldo (SAC): $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar en diciembre: $581.119

