ANSES anunció el aumento más alto de los últimos meses para jubilados: de cuánto será

De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

anses (2) El calendario de pago de ANSES en diciembre será atípico para jubilados.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES da el aumento más alto del año a jubilados

El INDEC dio a conocer de manera oficial el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, el cual corresponde en este caso al mes de octubre del 2025. Este indicador es clave para ANSES, ya que de él, deriva el aumento que otorga a los beneficiarios el mes entrante en sus mensualidades y ciertos bonos.

Desde julio del 2024 que el gobierno nacional tomó la decisión de que los aumentos de ANSES se rigieran a través de la inflación del INDEC, replicando el porcentaje de inflación como incremento. De esta manera terminó con los cálculos trimestrales, y pasó a utilizar esta metodología para todos los beneficiarios por igual.

El aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones sociales será del 2.34%, por lo que es el incremento más alto otorgado de mayo a esta parte. Las últimas actualizaciones fueron de:

anses, jubilados (2) El aumento de diciembre de ANSES es el más alto de los últimos meses, puntualmente de mayo a esta parte.

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Teniendo en cuenta este aumento, los montos a cobrar por jubilados de ANSES son los siguientes: