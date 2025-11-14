Pago de aguinaldo: la importante aclaración de ANSES que deja afuera a millones de personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una importante noticia que tiene que ver con el pago del aguinaldo en diciembre y una importante aclaración sobre quiénes lo van a cobrar.
Desde ANSES explicaron que el aguinaldo, que se abona en diciembre, es el 50% del mejor de los haberes recibidos. En ese sentido, reveló cuáles son los grupos que lo van a recibir y cuáles no.
Aclaración de ANSES sobre el pago del aguinaldo
El pago del aguinaldo se hace en junio y en diciembre. En ese sentido, ANSES tiene definido quiénes son los que van a recibir este extra y se trata solamente de los jubilados y los pensionados. Esto deja afuera a los millones de personas que cobran asignaciones sociales como AUH y AUE.
El aguinaldo que abonará ANSES será el 50% del mejor de los haberes recibidos, es decir, que se hará teniendo en cuenta lo que cobrarán jubilados y pensionados en diciembre, luego de que reciban un aumento del 2,34%, aunque la mala noticia es que, en aquellos que cobran la mínima, no se toma en cuenta el bono extra que se paga cada mes.
En la actualidad, jubilados y pensionados cobran las siguientes sumas, sin el bono:
- Jubilados que cobran la mínima: $333.085,39
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $233.159,77
- Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39.
Fechas de pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados
En diciembre, ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año. Además, se reveló que el pago del aguinaldo tendrá lugar en la misma fecha que los haberes:
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes mínimos:
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores:
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre