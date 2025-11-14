Pago de aguinaldo: la importante aclaración de ANSES que deja afuera a millones de personas

El aguinaldo que abonará ANSES será el 50% del mejor de los haberes recibidos, es decir, que se hará teniendo en cuenta lo que cobrarán jubilados y pensionados en diciembre, luego de que reciban un aumento del 2,34%, aunque la mala noticia es que, en aquellos que cobran la mínima, no se toma en cuenta el bono extra que se paga cada mes.

En la actualidad, jubilados y pensionados cobran las siguientes sumas, sin el bono:

Jubilados que cobran la mínima: $333.085,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $233.159,77

Pensión Madre de 7 hijos: $333.085,39.

Fechas de pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados

En diciembre, ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año. Además, se reveló que el pago del aguinaldo tendrá lugar en la misma fecha que los haberes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores: