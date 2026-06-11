ANSES: ¿cuánto cobrarán los jubilados en julio con aumento del 2,1%?

anses jubilados (2) Los jubilados cobrarán 2,1% de aumento en julio.

ANSES: de cuánto será la jubilación mínima en julio de 2026

Confirmada la proyección de precios, la escala básica previsional que calculan los especialistas registrará una suba nominal que impactará de forma directa en el bolsillo de los beneficiarios.

ANSES indexará la jubilación mínima, elevando el haber básico de los actuales $403.317,99 a un monto estimado de $412.594,30 para julio 2026.

A esta cifra se le debe adicionar manera automática la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que este refuerzo previsional acarrea un congelamiento nominal que se sostiene desde marzo 2024 y que, según las pautas del Presupuesto de este año, no sufrirá modificaciones en el corto plazo.

La consecuencia directa del congelamiento de los $70.000 es que el incremento real de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima de ANSES se reducirá a un 1,96% efectivo, consolidando un ingreso bruto total de $482.594,30.

jubilados, anses

Julio 2026: pensiones y otras prestaciones de ANSES

La actualización del piso salarial regulada por ANSES redefine automáticamente los montos de otras coberturas previsionales y asistenciales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al equivaler legalmente al 80% de la jubilación mínima de ANSES, el haber base se reajustará hasta los $330.075,44, alcanzando un total de $400.075,44 al sumarse el plus extraordinario (una suba real del 1,89%).

al equivaler legalmente al 80% de la jubilación mínima de ANSES, el haber base se reajustará hasta los $330.075,44, alcanzando un total de $400.075,44 al sumarse el plus extraordinario (una suba real del 1,89%). Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: estas líneas de cobertura representan el 70% del ingreso mínimo. Con el aumento proyectado, la base técnica trepará a $288.816,01, totalizando $358.816,01 con el bono de contingencia (un incremento efectivo del 1,84%).

estas líneas de cobertura representan el 70% del ingreso mínimo. Con el aumento proyectado, la base técnica trepará a $288.816,01, totalizando $358.816,01 con el bono de contingencia (un incremento efectivo del 1,84%). PNC Madres de 7 Hijos: al estar equiparadas por ley al 100% de la jubilación mínima de ANSES, los beneficiarios percibirán un básico estimado de $412.594,30, el cual se elevará a $482.594,30 con el refuerzo estatal, conservando la compatibilidad con el cobro directo de la Tarjeta Alimentar.

Todos los beneficiarios podrán auditar la correcta carga de estos conceptos ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi ANSES, una vez consolidadas las planillas oficiales, garantizando un control transparente de sus haberes antes del inicio del próximo calendario de pagos.