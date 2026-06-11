Murió el hombre que agonizaba tras ser baleado en una emboscada con una falsa venta de Marketplace

asalto guaymallen 2 Los hermanos Ellena, dos de los detenidos por el crimen en Guaymallén.

La investigación por el robo y crimen en Guaymallén

El 8 de febrero pasado, Nelson Del Ré junto a su familiar y un empleado del local, se dirigieron en su camioneta Toyota Hilux hasta la esquina de calles Milagros e Infanta Isabel, en Los Corralitos, Guaymallén. Allí fueron víctimas de un violento asalto que estuvo cerca de terminar en una masacre.

El comerciante había pactado reunirse en ese lugar con el vendedor de una moto que iba a comprar por una suma de $2.5 millones. Cerca de las 16 llegaron al lugar en la camioneta y se encontraron con un joven en muletas y con un yeso en una de sus piernas. Les indicó dónde estacionar el vehículo, pero cuando la víctima se bajó le apuntó con un arma de fuego.

"Dame la plata o te quemo", le dijo el ladrón. El comerciante se resistió, pero en segundos recibió un disparo en el abdomen. Dos sujetos más abordaron al resto de las víctimas que estaban en la camioneta y también los amenazaron, mientras les exigían el dinero en efectivo. A la esposa le gatillaron 3 veces en la cabeza, pero la bala no salió. Lo mismo con uno de los hijos adolescentes.

asalto guaymallen La moto en la que circulaban los sospechosos del crimen.

El empleado logró arrancar el vehículo y huyó del lugar. En esa frenética secuencia, los autores del asalto efectuaron disparos que impactaron en la camioneta y, al ver frustrado el robo, escaparon en motos.

Se realizó un operativo cerrojo por parte de la Policía que, con la ayuda de testigos, logró detener a los hermanos Marcos Jesús (19) y Lautaro Jeremías (21) Ellena quienes se ocultaba en un aguantadero junto a un adolescente de 15 años. Días después fue detenido otro sospechoso: Daniel Oscar Morán (53). Todos estaban imputados por tentativa de homicidio criminis causa y robo agravado, aunque ahora pasarán a estar acusados por el crimen consumado y arriesgarán una pena de prisión perpetua.