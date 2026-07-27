"No podés tener tres hijos y asesinarlos": el desgarrador testimonio del hijo de la mujer investigada en Villa Gesell

Una infancia marcada por la violencia

La historia de Lucas con su madre biológica estuvo signada por el peligro desde sus primeras semanas de vida. Con apenas 21 días de nacido, el bebé debió ser internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata a raíz de un paro respiratorio provocado por una intoxicación con insecticida. Tras el hecho, fue derivado al programa Hogares de Belén y posteriormente entregado a la familia adoptiva con la que vive en la actualidad.

Pese al alejamiento inicial, el joven recordó que durante los primeros tres años de su vida fue sometido a repetidos procesos de revinculación familiar ordenados por los juzgados de menores, instancias en las que afirma haber sufrido castigos físicos y psicológicos tanto por parte de Sosa como de su expareja.

"Me golpearon muchísimo. Sufrí mucho con esta persona, sobre todo en el momento de las revinculaciones, cuando me obligaban a volver a esa casa donde yo la había pasado muy mal", relató Lucas. Uno de los episodios más marcados ocurrió el día en que cumplió tres años: "Me obligaron a ir a esa casa y fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente".

En ese entorno, según sus palabras, cualquier demostración de afecto hacia su familia adoptiva o señal de llanto derivaba en un incremento del maltrato: "No me permitían decirle 'mamá' a mi madre adoptiva porque les molestaba. Si lloraba, les molestaba y me golpeaban más".

Críticas a la Justicia por sus demorar

El testimonio del joven apuntó directamente contra el desempeño de los organismos de protección de la niñez y del Poder Judicial, acusándolos de haber ignorado sistemáticamente sus negativas a mantener contacto con la imputada.

"Nos costó muchos años porque el juzgado no me escuchaba. Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy no estaría acá", afirmó el adolescente. Según contó, las pericias e interrogatorios se repitieron durante una década sin que se tomara una medida definitiva de protección: "Durante diez años me hicieron las mismas preguntas. Si quería volver con esa familia, si estaba cómodo con mis padres adoptivos. Pero jamás llegó una decisión viable. Siempre era la revinculación".

Ante la tragedia de su hermana Isabella y la investigación que rodea la muerte de otros dos hermanos, el joven busca que el sistema judicial tome dimensión de la peligrosidad de la acusada para evitar que la situación se repita.

"Sabíamos que si esta persona no quedaba presa o internada iba a volver a pasar. Era totalmente evidente porque no es una persona apta para tener un hijo", concluyó Ruíz, asegurando que continuará su reclamo en la Justicia: "Voy a buscar justicia por ellas, por mí, por mis hermanos y por todos los nenes que pasan por esta situación. La Justicia tendría que hacer lo mejor para los chicos".