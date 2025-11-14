ANSES reveló el nuevo monto de AUH: cuánto cobran en diciembre

ANSES comienza a dar definiciones sobre lo que será el último pago de haberes de todo el 2025, y las novedades recientes de diciembre, son positivas para los beneficiarios de AUH. Desde el organismo nacional revelaron el nuevo porcentaje de aumento, el cual será el más alto de los últimos 6 meses y que impactará en los próximos haberes de este grupo.
A pesar de que ANSES está en pleno pago de haberes de noviembre, los titulares de AUH ya conocen el monto que cobrarán en diciembre, tras confirmarse el aumento del 2.3% para su próxima mensualidad. Además, se reveló el calendario estimativo que regirá la acreditación en el último mes del año, y se recordó las fechas en las que se pagará lo que resta de noviembre.
ANSES confirmó el nuevo aumento para AUH en diciembre
Durante la tarde del miércoles, el INDEC anunció el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei correspondiente al mes de octubre, y este dato no es menor para ANSES, ya que representa el aumento que otorgará a las prestaciones en los haberes de diciembre. Se trata del aumento más alto de los últimos 6 meses.
ANSES dio a conocer que el aumento que otorgará a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF en diciembre, será de un 2.34%. El incremento impactará en los haberes de estos grupos, y también en varios bonos, aunque el más importante para las asignaciones, como lo es la Tarjeta Alimentar, no se verá afectada.
Este aumento es el más alto de los últimos 6 meses, y es que, atado a la inflación, el porcentaje viene de ser del 2.08% en noviembre a superar la barrera del 2.30% en diciembre. ANSES dará este aumento por igual a todos los beneficiarios, aunque se espera que en el 2026 cambien algunas maneras de dar actualizaciones en los montos, siendo AUH uno de los afectados.
Teniendo en cuenta este aumento, los montos que regirán el pago de ANSES a AUH serán los siguientes:
- Monto bruto AUH: $122.467
- Monto neto (80% mensual): $97.974
- Retención anual (20%): $24.493
- AUH con discapacidad: $398.697
ANSES adelanta las fechas de pago para diciembre de AUH y recuerda como continúa la acreditación en noviembre
Los jubilados y pensionados son los únicos que tienen fechas confirmadas para el pago de haberes en diciembre, pero para beneficiarios como AUH, funciona como un estimativo de cómo será su calendario de pago para el último mes del año. De igual manera aún falta el anuncio de ANSES.
De acuerdo a lo anunciado recientemente por ANSES, basándose en el calendario de pago de jubilados, las fechas de pago en diciembre para los titulares de AUH comenzarían el día 9 del último mes del año, y finalizaría el 19.
Mientras tanto, hay que recordar que ANSES aún está pagando lo correspondiente a noviembre, y las fechas que continuarán con el pago de AUH son las siguientes:
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8.
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9