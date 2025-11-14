ANSES reveló el nuevo monto de AUH: cuánto cobran en diciembre

ANSES dio a conocer que el aumento que otorgará a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF en diciembre, será de un 2.34%. El incremento impactará en los haberes de estos grupos, y también en varios bonos, aunque el más importante para las asignaciones, como lo es la Tarjeta Alimentar, no se verá afectada.

Este aumento es el más alto de los últimos 6 meses, y es que, atado a la inflación, el porcentaje viene de ser del 2.08% en noviembre a superar la barrera del 2.30% en diciembre. ANSES dará este aumento por igual a todos los beneficiarios, aunque se espera que en el 2026 cambien algunas maneras de dar actualizaciones en los montos, siendo AUH uno de los afectados.

ANSES bono AUH y SUAF

Teniendo en cuenta este aumento, los montos que regirán el pago de ANSES a AUH serán los siguientes:

Monto bruto AUH: $122.467

Monto neto (80% mensual): $97.974

Retención anual (20%): $24.493

AUH con discapacidad: $398.697

ANSES adelanta las fechas de pago para diciembre de AUH y recuerda como continúa la acreditación en noviembre

Los jubilados y pensionados son los únicos que tienen fechas confirmadas para el pago de haberes en diciembre, pero para beneficiarios como AUH, funciona como un estimativo de cómo será su calendario de pago para el último mes del año. De igual manera aún falta el anuncio de ANSES.

De acuerdo a lo anunciado recientemente por ANSES, basándose en el calendario de pago de jubilados, las fechas de pago en diciembre para los titulares de AUH comenzarían el día 9 del último mes del año, y finalizaría el 19.

Mientras tanto, hay que recordar que ANSES aún está pagando lo correspondiente a noviembre, y las fechas que continuarán con el pago de AUH son las siguientes: