ANSES confirmó el cambio en el pago de AUH: qué pasó y cuándo se acredita

ANSES comenzó oficialmente con el pago de haberes para cada uno de los beneficiarios sociales, teniendo en cuenta que noviembre será atípico. Los beneficiarios de AUH, al igual que jubilados y pensionados, sufrieron un importante cambio en sus fechas de acreditación, todo a partir de una medida tomada por el gobierno de Milei.
Si bien la mirada de muchos beneficiarios de AUH, especialmente de los que todavía no cobran, están enfocados en el monto a cobrar con aumento y Tarjeta Alimentar, la novedad se enfoca en las fechas de pago de los que faltan. ANSES anunció que hay cambios en el calendario, producto al traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional y la creación de un día no laborable.
ANSES: esto cobrará AUH con aumento y Tarjeta Alimentar en noviembre
A inicios de mes se confirmó que ANSES otorgaría, durante noviembre, el aumento más alto de los últimos 5 meses a jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Además, este incremento superó la barrera del 2%, surgiendo de la inflación informada por el INDEC, correspondiente al mes de septiembre.
Luego que desde julio, ANSES no pagara un aumento superior al 1.90%, noviembre llega con un porcentaje que supera el 2%. Específicamente, el incremento es del 2.08%, y se espera que en diciembre la suba se replique.
El aumento de ANSES es para los haberes de beneficiarios de AUH, AUE, SUAF, jubilados y pensionados por igual. Si nos enfocamos en los titulares de la Asignación Universal por Hijo, hay que aclarar que el bono de la Tarjeta Alimentar no recibirá incremento en noviembre, alargando la racha de no actualización de refuerzo a más de un año.
Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar serán los siguientes montos:
- AUH: $119.691 por hijo
- AUH con discapacidad: $389.732 por hijo
- Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250
- Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936
- Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062
ANSES anunció un cambio en el pago de AUH
Una doble medida del gobierno de Javier Milei generó importantes cambios en el calendario de pago de ANSES, "golpeando" a todos los beneficiarios por igual. Se debe al traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional y la creación de un día no laborable en noviembre.
De acuerdo a lo oficializado en uno de los Boletines de noviembre, el gobierno nacional determinó el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional, pasando del día 20 al 24. Además, el 21 de este mes, pasó a ser considerado como un día no laborable con fines turísticos.
Esta modificación afecta al calendario de ANSES, y es que tuvo que adelantar en algunos casos el pago, mientras otros se vieron obligados a estirarse.
Las fechas elegidas por ANSES para el calendario de pago de AUH serían las siguientes:
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8.
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9