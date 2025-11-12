ANSES confirmó el cambio en el pago de AUH: qué pasó y cuándo se acredita

Luego que desde julio, ANSES no pagara un aumento superior al 1.90%, noviembre llega con un porcentaje que supera el 2%. Específicamente, el incremento es del 2.08%, y se espera que en diciembre la suba se replique.

El aumento de ANSES es para los haberes de beneficiarios de AUH, AUE, SUAF, jubilados y pensionados por igual. Si nos enfocamos en los titulares de la Asignación Universal por Hijo, hay que aclarar que el bono de la Tarjeta Alimentar no recibirá incremento en noviembre, alargando la racha de no actualización de refuerzo a más de un año.

ANSES bono AUH y SUAF

Teniendo en cuenta este incremento, en noviembre lo que pagará ANSES a los beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar serán los siguientes montos:

AUH: $119.691 por hijo

AUH con discapacidad: $389.732 por hijo

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250

Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos: $81.936

Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos: $108.062

ANSES anunció un cambio en el pago de AUH

Una doble medida del gobierno de Javier Milei generó importantes cambios en el calendario de pago de ANSES, "golpeando" a todos los beneficiarios por igual. Se debe al traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional y la creación de un día no laborable en noviembre.

De acuerdo a lo oficializado en uno de los Boletines de noviembre, el gobierno nacional determinó el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional, pasando del día 20 al 24. Además, el 21 de este mes, pasó a ser considerado como un día no laborable con fines turísticos.

auh, anses

Esta modificación afecta al calendario de ANSES, y es que tuvo que adelantar en algunos casos el pago, mientras otros se vieron obligados a estirarse.

Las fechas elegidas por ANSES para el calendario de pago de AUH serían las siguientes: