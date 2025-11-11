ANSES anunció el pago de un bono extra para jubilados en noviembre: de cuánto es

Se trata de una medida que decreta, primero que nada, el traslado del feriado del Día de la Soberanía Nacional del 20 al lunes 24. Además, el gobierno nacional definió que el 21 sea considerada como una jornada no laborable con fines turísticos. En ambos casos, afecta a ANSES.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados, teniendo en cuenta el cambio por el feriado, serán las siguientes:

Jubilados de la mínima

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima:

21/11: DNI terminados en 0 y 1

25/11: DNI terminados en 2 y 3

26/11: DNI terminados en 4 y 5

27/11: DNI terminados en 6 y 7

28/11: DNI terminados en 8 y 9

ANSES: jubilados y un importante bono extra en noviembre

Entre algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, se decretó que durante noviembre los jubilados de la mínima, pensionados y PUAM reciban un nuevo bono extra. Se trata del mismo refuerzo que viene entregando a este grupo de beneficiarios desde inicios de la gestión, aunque la novedad en esta ocasión, es que gracias a él, los jubilados superan la barrera de los 400 mil pesos.

ANSES acreditará este importante bono, de 70 mil pesos, a los jubilados y demás beneficiarios, con sus haberes. El objetivo es reforzar los haberes de quienes menos cobran, aunque hay que aclarar que no se contemplará a la hora de hacer el cálculo del aguinaldo durante diciembre.

