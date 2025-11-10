Hallaron ropa ensangrentada donde desapareció la mujer de 39 años que discutió con su novio

En este sentido, debido al hallazgo de ropa con machas de sangre, así como también con base en las declaraciones del encargado del camping, quien según el periodista “informó acerca de una discusión que mantuvieron ambas personas el sábado a la noche”, en sumatoria a otros indicios que notó el fiscal de la causa, la imputación de la supuesta pareja de la víctima tendría lugar.

“Aparentemente, por los dichos del propio fiscal, reitero que le tomaron declaración al encargado del camping que habría escuchado la discusión de estas dos personas, y posteriormente ve que este sospechoso se retira del camping, ayer, domingo 8:30 de la mañana aproximadamente y a partir de ahí empieza todo”, detalló Maruca.

Asimismo, el periodista de la localidad costera explicó que “en los alrededores del camping encontraron ropa de esta persona, Bulacio, que sería mochilera, estaría ausente en su casa en algunas circunstancias 3 o 4 días, todo es muy reciente”.

debora1 Intensa búsqueda. Débora Damaris Bulacio Del Valle desapareció en Necochea y el principal apuntado es su novio que está detenido.

En este trágico contexto, luego de que los allegados a Débora perdieran cualquier tipo de contacto telefónico con ella, más de 80 policías participan de una búsqueda activa para dar con el paradero de la mujer que estaba en un “surftrip” con su presunta pareja.

Asimismo, según la declaración del cuidador del camping, el hombre que se alojaba junto a la desaparecida se retiró del establecimiento con sus pertenencias y sin Débora Del Valle a la mañana siguiente de la discusión que protagonizaron.

En este sentido, Maruca detalló: “De acuerdo con lo que dice el cuidador, él observa a esta persona salir del camping”, haciendo referencia al accionar del acusado, que según Nata Nael, hermano de Débora, estaba en pareja con la víctima hace más de dos años.

“Se están generando aportes a la investigación, se está actuando en ese sentido con la posibilidad de que se trate de un femicidio”, concluyó el periodista de Necochea.

