Cómo ahuyentar moscas de la casa y el jardín con estos remedios caseros

La presencia de moscas en la casa y el jardín se vuelve insoportable. Espantar estos insectos se vuelve cansador y su presencia es desagradable. Por suerte hay varios remedios caseros para ahuyentarlas, son fáciles de emplear y que todo el mundo puede los puede ejecutar.
Con el aumento de las temperaturas, principalmente en primavera y verano, la presencia de las moscas se masifica, ya que estas condiciones las favorecen para su reproducción y la disponibilidad de alimentos.
El calor y la humedad hacen que las moscas se sientan como en casa. Esas condiciones son ideales para estos insectos.
Lo bueno es que la persona puede actuar de inmediato y acudir a las recomendaciones de los que más saben sobre cómo combatir estos insectos.
Moscas en la casa y jardín: cómo ahuyentar estos insectos con estos remedios caseros
Entre los métodos más efectivos para ahuyentar las moscas de la casa del jardín, se destacan varios que son muy efectivos.
Las moscas cuentan con un sentido del olfato muy desarrollado. Por eso que la clave del éxito para alejarlas de estos ambientes, es mediante aromas y olores, que le resultan desagradables:
- Plantas para ahuyentar moscas: son varias las que desprenden aromas que no les agradan a las moscas, como por ejemplo la menta, romero, lavanda o albahaca. Se puede sembrar en algunas macetas y colócalas alrededor de la casa.
- Aceites esenciales: son líquidos concentrados que se extraen de las plantas. Se compran y se dosifican alrededor de la casa, en cualquier lugar del jardín. Pueden ser de eucalipto, citronela, menta o alguno recomendado por el vendedor.
- Humo: además de las moscas, cualquier otro tipo de insecto se alejará si se provoca humo con velas de citronela, fogatas o incienso. El humo es desagradable para las moscas y les resulta tóxico, por lo que se alejarán de la zona, dentro de la casa o jardín.
- Vinagre: se puede colocar recipientes con vinagre en algunos sitios de la casa, que no sea de fácil acceso. Se puede utilizar vinagre de manzana, ya que su olor es repulsivo para las moscas.