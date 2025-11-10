Pronóstico: así estará el tiempo en los meses de noviembre, diciembre y enero

precipitacion Así serán las precipitaciones en los próximos tres meses.

La región del Litoral enfrentaría condiciones de precipitación inferior a la normal, mientras que en Cuyo y hacia el este y sur de Patagonia se proyectan valores normales.

El SMN advierte que, aunque estas son previsiones sobre valores medios trimestrales, no se descartan eventos de lluvia localmente intensos sobre el centro y noreste del país al comienzo del período. Además, señalan que si continúa el enfriamiento en la región de El Niño 3.4, las lluvias tenderían a disminuir sobre la porción oriental del país.

Temperaturas en los próximos meses

En cuanto a las temperaturas medias, el pronóstico indica que predominarán valores superiores a la normal en prácticamente todo el centro-este, norte y noreste argentino, con mayor probabilidad hacia el sur del Litoral. Esta tendencia al calor será particularmente notoria durante el trimestre de verano.

temperaturas Se esperan temperaturas elevadas en el norte.

Las regiones de Cuyo y el centro y norte de Patagonia presentarían temperaturas normales o superiores a la normal, mientras que las provincias del NOA y el sur de Patagonia experimentarían temperaturas dentro de los rangos normales para la época.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse actualizada con los pronósticos diarios y semanales, ya que estas previsiones trimestrales no contemplan eventos de corta duración como olas de calor, sistemas frontales intensos o bloqueos atmosféricos.