Luego de una semana con mucha inestabilidad en casi toda la provincia, este lunes será el último día donde se podrían registrar lluvias en algunos sectores y luego comenzará una transición a días cálidos más parecidos al verano, según el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo: último día de lluvias para dar la bienvenida al calor otra vez
En algunos sectores de la provincia se registrarán precipitaciones en la noche de este lunes, según adelantó el pronóstico del tiempo en Mendoza
Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes será un día inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas y nevadas en cordillera. Habrá poco cambio de la temperatura respecto a los últimos días, ya que la máxima será de 21° y la mínima de 13°, mientras que habrá vientos leves del noreste.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo precisó en Radio Nihuil que las lluvias dirán presente en horas de la noche, sobre todo en el sur provincial, particularmente en el departamento de San Rafael y tal vez en el Valle de Uco.
El pronóstico para los próximos días en Mendoza.
El pronóstico del tiempo para los próximos días irá mejorando, al menos en cuanto a su estabilidad y las temperaturas. De hecho, la meteoróloga anticipó que serán días de transición para llegar a jornadas de calor más típicas de noviembre hacia el fin de semana, con temperaturas máximas que rondarán los 30°.
El pronóstico de Contingencias Climáticas estableció que para este martes la temperatura máxima ya llegará a los 24°, mientras que la mínima continuará cerca de los 10°-