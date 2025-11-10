Pronóstico del tiempo: último día de lluvias para dar la bienvenida al calor otra vez

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes será un día inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas y nevadas en cordillera. Habrá poco cambio de la temperatura respecto a los últimos días, ya que la máxima será de 21° y la mínima de 13°, mientras que habrá vientos leves del noreste.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo precisó en Radio Nihuil que las lluvias dirán presente en horas de la noche, sobre todo en el sur provincial, particularmente en el departamento de San Rafael y tal vez en el Valle de Uco.