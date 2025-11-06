Llovió en Mendoza y el alerta por tormentas continúa

La lluvia cumplió el pronóstico del tiempo que habían anunciado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas. Incluso, en algunas zonas de Mendoza como Fray Luis Beltrán y en departamentos como Tupungato cayó granizo.
El reporte de Contingencias Climáticas dio cuenta que durante la tarde llovió con intensidad en el este de Guaymallén, norte de Fray Luis Beltrán, hacia Rodeo del Medio. Mientras que en Tupungato, Las Heras y Luján las lluvias fueron con intensidad.
El alerta por tormentas continúa con precipitaciones de moderadas a fuertes en el Sur provincial, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, que se extenderían hacia la madrugada del viernes.
El pronóstico del tiempo desde el viernes al martes
De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes se presentará parcialmente nublado, con poca variación en la máxima, que se mantendrá en 24°C. No obstante, se espera un notable descenso de la mínima, que alcanzará los 8°C.
Se prevén lluvias en la mañana y vientos moderados del sudeste. Las precipitaciones se concentrarán también en la cordillera.
En tanto, el pronóstico indica que el sábado habrá un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. La máxima llegará a los 26°C y la mínima será de 8°C. Se esperan tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del sector sur y nevadas persistentes en cordillera.
El domingo continuará la tendencia, con cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso térmico. La máxima subirá a 27°C y la mínima será de 10°C. Al igual que el sábado, se pronostican tormentas hacia la noche, con vientos moderados del sector sur y nevadas en cordillera.
El lunes el clima estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas. La temperatura no presentará grandes cambios, con una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, acompañada por vientos leves del noreste y nevadas en cordillera.
El martes 11 de noviembre será la jornada más calurosa del pronóstico extendido. Se prevé inestabilidad con nubosidad variable. La máxima trepará a los 32°C y la mínima será de 10°C. La principal advertencia es la presencia de viento Zonda en precordillera.
Reporte de daños por las tormentas de este jueves
La Dirección de Contingencias Climáticas reporto daños en Tupungato donde hubo 13 filtraciones de techos en viviendas, la ruta 86 cortada, en la zona de Los Cerrillos y la suspensión de las clases en turno tarde y noche por calles inundadas.
En San Rafael hubo 1 árbol caído, 5 filtraciones de techos y una vivienda inundada, de acuerdo al reporte oficial.
Mientras que en San Martín sólo hubo 2 reportes de filtraciones de techo.