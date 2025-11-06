Llovió en Mendoza y el alerta por tormentas continúa

Embed - Filtración de techo en una institución educativa

El pronóstico del tiempo desde el viernes al martes

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, este viernes se presentará parcialmente nublado, con poca variación en la máxima, que se mantendrá en 24°C. No obstante, se espera un notable descenso de la mínima, que alcanzará los 8°C.

Se prevén lluvias en la mañana y vientos moderados del sudeste. Las precipitaciones se concentrarán también en la cordillera.

En tanto, el pronóstico indica que el sábado habrá un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. La máxima llegará a los 26°C y la mínima será de 8°C. Se esperan tormentas aisladas hacia la noche, con vientos moderados del sector sur y nevadas persistentes en cordillera.

El domingo continuará la tendencia, con cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso térmico. La máxima subirá a 27°C y la mínima será de 10°C. Al igual que el sábado, se pronostican tormentas hacia la noche, con vientos moderados del sector sur y nevadas en cordillera.

El lunes el clima estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas. La temperatura no presentará grandes cambios, con una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, acompañada por vientos leves del noreste y nevadas en cordillera.

El martes 11 de noviembre será la jornada más calurosa del pronóstico extendido. Se prevé inestabilidad con nubosidad variable. La máxima trepará a los 32°C y la mínima será de 10°C. La principal advertencia es la presencia de viento Zonda en precordillera.

Reporte de daños por las tormentas de este jueves

La Dirección de Contingencias Climáticas reporto daños en Tupungato donde hubo 13 filtraciones de techos en viviendas, la ruta 86 cortada, en la zona de Los Cerrillos y la suspensión de las clases en turno tarde y noche por calles inundadas.

Embed - Fuertes tormentas en Mendoza este jueves

Embed - Fuerte granizo en Mendoza

En San Rafael hubo 1 árbol caído, 5 filtraciones de techos y una vivienda inundada, de acuerdo al reporte oficial.

Mientras que en San Martín sólo hubo 2 reportes de filtraciones de techo.