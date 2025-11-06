Facundo Correa Llano elogió y agradeció a Karina Milei con indirectas a Hebe Casado

Cornejo Petri y Correa Llano en el bunker Juntos, pero no tanto. El día de las elecciones Hebe Casado y Facundo Correa Llano compartieron escenario. Allí también estuvieron Julieta Metral, Andrés Lombardi, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Pamela Verasay. Foto: La Libertad Avanza.

El comunicado de Facundo Correa Llano

Facundo Correa Llano es presidente de La Libertad Avanza Mendoza y diputado nacional desde 2023, con finalización de mandato en 2027. Con Hebe Casado viene sosteniendo un entredicho desde hace tiempo, que tomó estado público al no aceptarle la ficha de afiliación a LLA.

Este jueves, luego de que Hebe se manifestara con tono crítico al aludir a las declaraciones de Petri con relación a Karina Milei, Correa Llano divulgó un comunicado con el título "Mendoza se pone de pie".

El libertario señaló en su nota: "El resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia. En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza política real, organizada y con representación en todo el territorio".

Los mendocinos eligieron acompañar un proyecto que propone libertad, orden y responsabilidad como base para construir el futuro Los mendocinos eligieron acompañar un proyecto que propone libertad, orden y responsabilidad como base para construir el futuro

Luego de esta introducción, Correa Llano aludió a la hermana de presidente: "Este crecimiento y consolidación no habría sido posible sin la conducción firme, estratégica y coherente de la presidente (así lo escribió, presidente y no presidenta) de La Libertad Avanza, Karina Milei, cuyo liderazgo ha sido determinante para organizar, fortalecer y proyectar nuestro espacio en todo el país".

"Su trabajo constante permitió dar identidad política, estructura y sentido de rumbo a este movimiento", sumó el legislador.

alvaro martinez y facundo correa llano Facundo Correa Llano con su compañero de bancada Álvaro Martínez y una gran foto de los hermanos Milei de fondo. Foto: X de Facundo Correa Llano

Luego hizo extensivo el agradecimiento a los hermanos Menem: "También quiero agradecer especialmente a los conductores nacionales, el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el secretario de Coordinación Política, Eduardo Lule Menem, por su acompañamiento permanente, su compromiso y su respaldo institucional".

Específicamente de nuestra provincia, indicó que "el resultado alcanzado en Mendoza no es solo un triunfo electoral: es la consolidación de una fuerza política que crece con convicción, claridad y esperanza, y que demuestra que cuando hay organización, liderazgo y propósito, los cambios son posibles".

Facundo Correa Llano concluyó: "Mendoza hoy se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que estamos construyendo".