El distanciamiento entre el diputado nacional libertario Facundo Correa Llano y la vicegobernadora Hebe Casado tuvo otro episodio este jueves, con matices particulares. Incluso aún está pendiente la ficha de afiliación de la sanrafaelina al partido violeta, trámite que arrancó en agosto y nunca recibió el visto bueno de su presidente en Mendoza.
Facundo Correa Llano elogió y agradeció a Karina Milei con indirectas a Hebe Casado
El diputado nacional libertario Facundo Correa Llano se refirió a la influencia de Karina Milei en el triunfo del oficialismo en las elecciones de Mendoza
Ahora, el referente en Mendoza de La Libertad Avanza salió con un comunicado en redes sociales a destacar el trabajo de Karina Milei para fortalecer la campaña previa a las elecciones en las que la alianza entre LLA y Cambia Mendoza se impuso con amplitud.
Correa Llano no nombró en su publicación a Hebe Casado pero se entiende que de alguna manera se la dedicó porque lo dio a conocer poco después de que la vicegobernadora cruzara a Luis Petri por haber destacado a Karina Milei e ignorado a Alfredo Cornejo aunque luego el todavía ministro de Defensa aclaró sus dichos y aseguró que nunca intentó quitarle méritos y responsabilidades al gobernador en el éxito electoral.
El comunicado de Facundo Correa Llano
Facundo Correa Llano es presidente de La Libertad Avanza Mendoza y diputado nacional desde 2023, con finalización de mandato en 2027. Con Hebe Casado viene sosteniendo un entredicho desde hace tiempo, que tomó estado público al no aceptarle la ficha de afiliación a LLA.
Este jueves, luego de que Hebe se manifestara con tono crítico al aludir a las declaraciones de Petri con relación a Karina Milei, Correa Llano divulgó un comunicado con el título "Mendoza se pone de pie".
El libertario señaló en su nota: "El resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia. En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza política real, organizada y con representación en todo el territorio".
Luego de esta introducción, Correa Llano aludió a la hermana de presidente: "Este crecimiento y consolidación no habría sido posible sin la conducción firme, estratégica y coherente de la presidente (así lo escribió, presidente y no presidenta) de La Libertad Avanza, Karina Milei, cuyo liderazgo ha sido determinante para organizar, fortalecer y proyectar nuestro espacio en todo el país".
"Su trabajo constante permitió dar identidad política, estructura y sentido de rumbo a este movimiento", sumó el legislador.
Luego hizo extensivo el agradecimiento a los hermanos Menem: "También quiero agradecer especialmente a los conductores nacionales, el vicepresidente del partido, Martín Menem, y el secretario de Coordinación Política, Eduardo Lule Menem, por su acompañamiento permanente, su compromiso y su respaldo institucional".
Específicamente de nuestra provincia, indicó que "el resultado alcanzado en Mendoza no es solo un triunfo electoral: es la consolidación de una fuerza política que crece con convicción, claridad y esperanza, y que demuestra que cuando hay organización, liderazgo y propósito, los cambios son posibles".
Facundo Correa Llano concluyó: "Mendoza hoy se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que estamos construyendo".