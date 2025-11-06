Milei explicó el triunfo de La Libertad Avanza y advirtió contra el socialismo que avanza en Occidente

Miami logró unir en esta conferencia a las celebridades más diversas del planeta: Serena Williams, María Corina Machado, Donald Trump, Lionel Messi y Rafael Nadal, entre otros. El evento se desarrolló entre el miércoles y este jueves bajo el lema "En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos".

Milei y una defensa férrea del capitalismo de libre mercado

El núcleo del discurso de Milei fue una férrea defensa del capitalismo de libre mercado. Criticó a los intelectuales y dirigentes políticos que aseguran que el "capitalismo es el mal menor" y, por el contrario, afirmó categóricamente que el capitalismo es "siempre el bien".

"Gracias al capitalismo una innumerable cantidad de personas salió de la pobreza y se generaron maravillas tecnológicas y científicas", recordó ante un público diverso que lo ovacionaba cada algunas frases.

Sin embargo, advirtió que nota cada vez más cercanía con "ese comunismo que antes mirábamos con horror".

"Si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya habremos perdido. Ellos dirán qué es justo y qué no lo es. No podemos volver a cometer ese error. El capitalismo no es mal alguno, sino la forma que toma la verdadera justicia en este mundo", exclamó.

Milei le pidió a los estadounidenses no dejarse llevar por los últimos resultados en Nueva York

Para Milei, el flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (de perfil socialista), y el kirchnerismo tienen en común el capitalismo del Siglo XXI, quienes se disfrazan "de coderos y son peores que los lobos".

javier milei america business forum 3 El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los tenistas Rafael Nadal, Carlos Moyá, y David Nalbandian, en el American Business Forum en Miami.

"Absolutamente vamos a hacer América Great Again y a Argentina. No se dejen intimidar por algunos resultados locales", aseguró en referencia a los neoyorkinos.

Para el presidente la estabilidad económica se logró con consenso social

Por otra parte, el jefe de Estado enfatizó que la "estabilización económica" en Argentina se logró con consenso social, pero no político. "El riesgo político afecta al crédito de toda la economía, la locura kirchnerista hace que todas las empresas paguen más caro el financiamiento, que tomen menos gente, que hagan menos obras y que se pueda vender menos a créditos”, resaltó.

“Convivimos con una parte del sistema político que rechaza hacer lo que la Argentina necesita. Y a esa oposición acabamos de derrotar contundentemente las urnas y eso es lo que importa. Argentina por fin le dijo que no a esta locura que tanto nos ha costado a lo largo del tiempo. Argentina ha dado un paso crucial en el camino de la libertad, un paso que es una buena medida, es irreversible. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente”, agregó.

javier milei america business forum 4 El presidente Javier Milei durante su discurso en la America Business Forum.

Además, comparó al kirchnerismo con Mamdani: "El kirchnerismo es una de las sucursales del capitalismo siglo XXi y que en algunos lugares de la Costa Este ha entrado. Se disfrazan de corderos y son peores que los lobos”.

Con respecto a la ayuda del presidente Donald Trump resaltó que es un logro “haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior al anterior”.

Y le aseguró a los empresarios que "a partir de diciembre tendremos el congreso más reformista de la historia argentina. Y esto no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita”.